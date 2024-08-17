В центре Тюмени на клумбе выросли тыквы. Их можно есть?

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
«Можно побольше таких растений высаживать в городе. Созреют и осенью будут декором. На Володарского тоже композиция с тыквами. Да если даже и не созреют, то и так красиво и необычно, креативненько», — отметили тюменцы.
И добавили, что на набережной много лет росла декоративная цветная капуста — клумбы были красивые.
Не обошлось и без шутников, которые сообщили, что позже, когда тыквы созреют из них прямо в магазине «Океан» будут готовить икру, а также поинтересовались у очевидцев — можно ли уже идти собирать урожай.
На самом же деле тыквенные плантации в центре Тюмени высадили по инициативе администрации одного из ресторанов. Растения являются декоративными и предназначены для изготовления украшений на Хеллоуин.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени нашли в экопарке «Затюменский» редкий гриб Мутинус Равенеля. Данный дикорос произрастает в лиственных лесах и отличается от остальных грибов своей необычной формой, а также неприятных запахом.