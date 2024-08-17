nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В центре Тюмени на клумбе выросли тыквы

В центре Тюмени на клумбе выросли тыквы. Их можно есть?

17 августа 2024, 11:27
Фото: 1MI

В центре Тюмени на клумбе выросли тыквы

В Тюмени на клумбе у магазина «Океан» в этом году вместо цветов высадили тыквы. Горожане данную идею оценили.
«Можно побольше таких растений высаживать в городе. Созреют и осенью будут декором. На Володарского тоже композиция с тыквами. Да если даже и не созреют, то и так красиво и необычно, креативненько», — отметили тюменцы.
Фото: ЧС Тюмень

И добавили, что на набережной много лет росла декоративная цветная капуста — клумбы были красивые.

Не обошлось и без шутников, которые сообщили, что позже, когда тыквы созреют из них прямо в магазине «Океан» будут готовить икру, а также поинтересовались у очевидцев — можно ли уже идти собирать урожай.

Фото: ЧС Тюмень

На самом же деле тыквенные плантации в центре Тюмени высадили по инициативе администрации одного из ресторанов. Растения являются декоративными и предназначены для изготовления украшений на Хеллоуин.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени нашли в экопарке «Затюменский» редкий гриб Мутинус Равенеля. Данный дикорос произрастает в лиственных лесах и отличается от остальных грибов своей необычной формой, а также неприятных запахом.

Читайте также:
Зарплата до 150 тысяч рублей: в Тюмени ищут овощеводовЦентр Тюмени парализовали пробкиВласти хотят расширить трассу до тюменского поселка Богандинский
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Овощи#Праздники#Украшения
Подпишитесь
Помощи не будет? Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени
Вчера, 08:03
Упавший военный самолет под Иркутском тюменцы сняли на видео
Вчера, 07:21
«Этого боятся все»: сексолог рассказал о главных проблемах тюменских пар
Вчера, 06:42
Лето закончилось? Тюменцев ждет грозовой уик-энд
Вчера, 08:26
Определим ваш уровень интеллекта! Тест на разносторонние знания для самых умных
Вчера, 05:41
Метро будет, но есть нюанс. Когда в Тюмени появится новый вид транспорта?
Вчера, 08:29