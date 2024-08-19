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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

В Тюмени парализовано движение на улице Запольной

В Тюмени парализовано движение на улице Запольной

19 августа 2024, 11:20
Фото: 1MI
На улице Запольной в Тюмени парализовано движение. Здесь образовалась большая проблема, сообщают местные жители в социальных сетях.
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«Улица встала наглухо и не двигается», — сообщают тюменцы.

По данным подписчиков «Нашего города» на месте затора произошло сразу два ДТП. Официального подтверждения этой информации нет.

Фото: ЧС Тюмень

В Госавтоинспекции Тюменской области дорожную обстановку пока никак не комментировали. Оперативных комментариев получить не удалось.

Ранее «Наш город» сообщал, что 73-летняя пассажирка легковушки скончалась в результате ДТП на трассе Тюмень — Омск. Мицубиси столкнулся с грузовиком.

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