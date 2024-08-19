В Тюмени парализовано движение на улице Запольной

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
«Улица встала наглухо и не двигается», — сообщают тюменцы.
По данным подписчиков «Нашего города» на месте затора произошло сразу два ДТП. Официального подтверждения этой информации нет.
В Госавтоинспекции Тюменской области дорожную обстановку пока никак не комментировали. Оперативных комментариев получить не удалось.
Ранее «Наш город» сообщал, что 73-летняя пассажирка легковушки скончалась в результате ДТП на трассе Тюмень — Омск. Мицубиси столкнулся с грузовиком.