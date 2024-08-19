Подъездные войны. Как тюменцам разрешать конфликты лестничных клеток?

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Во многих тюменских подъездах часто разгораются скандалы из-за того, что одни соседи выставляют в подъезд коляски, велосипеды и прочий инвентарь, а другим он мешает. так в одном из джемов в районе Солнечного проезда соседи часто ругаются из-за оставленных на проходе детских самокатов.
К тому же ситуация, когда собственники, использующие часть пространства подъезда, как склад, частотна. И многие говорят о том, что законом не запрещено выставлять имущество за дверь. Однако, как говорит юрист Павел Шапиро, размещение предметов в подъезде, который считается общедомовым пространством, допускается только с согласия большей части жильцов.
«Существует свод правил содержания общего имущества многоквартирного дома. В котором указано, что даже цветок в подъезд нужно ставить с разрешения большей части жильцов. Многие ошибочно полагают, что часть подъезда напротив квартиры принадлежит собственнику, но это не так. А потому даже коляску в подъезде, где жильцы против такой организации хранения, оставить будет нельзя», — указывает юрист.
Он также указывает, что запрет на размещение личных вещей в подъезде прописан и в требованиях пожарной безопасности, так как это может препятствовать эвакуации. А потому размещать свои вещи нельзя, как на лестничной клетке, так и в подъездном холле.
Где тогда оставлять личные вещи, которые не получается хранить дома? В колясочной, если таковая имеется или в общедомовом складе. Если такие варианты в вашем доме не предусмотрены, то придется искать места для размещения в квартира или вне дома. В противном случае вы можете получить штраф до 3 тысяч рублей и требование по устранению нарушения.
Другая причина скандалов в подъездах — курильщики. Во многих многоквартирниках чуть ли не на каждом этаже можно найти банку для окурков. Так в одном из многоквартирников на Николая Ростовцева, жильцы постоянно играют в кошки-мышки, гоняя курильщиков, которые чараз пару часов снова выходят в подъезд с сигаретой.
Также часто соседи жалуются на то, что в открытое окно попадает запах сигарет из соседского балкона. Откуда можно выгнать курильщика?
«Для этого есть отдельный Федеральный закон №15, в котором указано, что курение запрещено в подъезде, в лифте, под окнами, в непосредственной близости от входной группы. Сложнее ситуация с курением на балконе, оно не запрещено даже правилами пожарной безопасности. Однако закон защищает право человека жить в безопасной среде, а потому оказать давление на курильщика можно и в этом случае», — объяснил Шапиро.
Если в случае с курением в подъезде, можно вызвать участкового, который оформит на нарушителя протокол, то в случае с курением на балконе, участковый не может предъявить никаких обвинений. При таком раскладе возможно лишь коллективное оформление иска на собственника с доказательствами того, что право соседей отказаться от пассивного курения нарушено. Однако, по замечанию юриста, проще лично договориться с собственником, чем тратить средств на достаточно длительное судебное разбирательство, которое вполне может завершиться не в вашу пользу и повлечет крупные расходы.
Кстати, привлечь к ответственности курильщика можно и за ту самую банку, оставленную в подъезде, как и за любой другой выставленный из квартиры мусор, который, к слову, может привести к распространению грызунов и насекомых.
«Даже за временное хранение можно получить административный штраф до трех тысяч рублей. Хранение мусора допускается только в специально отведенной территории. А потому и в этом случае вы имеете право вызвать участкового, который составит протокол. Ну, если успеет и мусор не вынесут», — говорит юрист.
Также нельзя хранить в подъезде строительный мусор и другие виды отходов. безусловно в некоторых ситуациях, например при переезде, можно договориться с соседями, но стоит помнить, что при возникновении конфликтной ситуации закон на стороне приверженцы чистоты и пустоты в подъезде.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы жалуются на полчища крыс и тараканов в доме по улице Прокопия Артамонова, 4. По словам местных жителей, грызуны под обшивкой дома пробираются на верхние этажи и через незастекленные балконы проникают в квартиры.