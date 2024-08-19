Подъездные войны. Как тюменцам разрешать конфликты лестничных клеток?

Если в случае с курением в подъезде, можно вызвать участкового, который оформит на нарушителя протокол, то в случае с курением на балконе, участковый не может предъявить никаких обвинений. При таком раскладе возможно лишь коллективное оформление иска на собственника с доказательствами того, что право соседей отказаться от пассивного курения нарушено. Однако, по замечанию юриста, проще лично договориться с собственником, чем тратить средств на достаточно длительное судебное разбирательство, которое вполне может завершиться не в вашу пользу и повлечет крупные расходы.