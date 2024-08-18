Зарплаты тюменцев за год выросли на 11 тысяч рублей

Одновременно с этим сократилось число безработных — с 458,3 тысячи по итогам января-марта до 456,3 тысячи по итогам января-мая. По данным на июнь 2024 года, численность тюменцев, находящихся в поиске работы составляет 2 тысячи человек. Год назад, в июне 2023 года, число безработных в регионе составляло 2,7 тысячи человек.