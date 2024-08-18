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Updated Сегодня, 05:26

В Тюменской области за год зарплаты выросли на 11%

Зарплаты тюменцев за год выросли на 11 тысяч рублей

18 августа 2024, 05:24
Фото: 1MI

В Тюменской области за год зарплаты выросли на 11%

В Тюменской области размер среднего заработка за год увеличился на 11% и достиг 78,5 тысячи рублей. В мае по региону средняя зарплата составила 82,9 тысячи рублей. Такие данные предоставил Тюменьстат.

Для сравнения, в мае 2023 года размер среднего заработка по итогам месяца составлял 71,5 тысячи рублей.

Одновременно с этим сократилось число безработных — с 458,3 тысячи по итогам января-марта до 456,3 тысячи по итогам января-мая. По данным на июнь 2024 года, численность тюменцев, находящихся в поиске работы составляет 2 тысячи человек. Год назад, в июне 2023 года, число безработных в регионе составляло 2,7 тысячи человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий августа. В него вошли военные, овощеводы и начальники участков строительства.

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