Синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в канун Яблочного спаса

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В Тюмени 18 августа синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +11…+18, в вечерние часы ожидается +12…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:11, закат в 20:12, продолжительность дня 15 часов 1 минута.
В Тобольске 18 августа синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +12…+18, в ночные часы термометры покажут +13…+15. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:57, закат в 20:05, продолжительность дня 15 часов 8 минут.
В Ишиме 18 августа синоптики обещают пасмурную погоду, дожди. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +12…+19, ночью ожидается +12…+15. Скорость ветра составит 3,7 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:00, закат в 19:53, продолжительность дня 14 часов 53 минуты.