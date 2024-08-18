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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

В Тюмени 18 августа ожидаются дожди и +18

Синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в канун Яблочного спаса

18 августа 2024, 04:05
Фото: 1MI

В Тюмени 18 августа ожидаются дожди и +18

На юге Тюменской области в воскресенье, 18 августа, метеорологи обещают кратковременные дожди, грозы. В утренние часы вероятны туманы. Днем столбики термометров покажут +17…+22, в вечернее время суток температура воздуха составит +7…+12. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 18 августа синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +11…+18, в вечерние часы ожидается +12…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:11, закат в 20:12, продолжительность дня 15 часов 1 минута.

В Тобольске 18 августа синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +12…+18, в ночные часы термометры покажут +13…+15. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:57, закат в 20:05, продолжительность дня 15 часов 8 минут.

В Ишиме 18 августа синоптики обещают пасмурную погоду, дожди. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +12…+19, ночью ожидается +12…+15. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:00, закат в 19:53, продолжительность дня 14 часов 53 минуты.

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