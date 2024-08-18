Синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в канун Яблочного спаса

В Тюмени 18 августа ожидаются дожди и +18

На юге Тюменской области в воскресенье, 18 августа, метеорологи обещают кратковременные дожди, грозы. В утренние часы вероятны туманы. Днем столбики термометров покажут +17…+22, в вечернее время суток температура воздуха составит +7…+12. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.