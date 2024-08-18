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В Тюменской области мужчина стал отцом в 72 года

72-летний тюменец стал отцом

18 августа 2024, 04:56
Фото: 1MI

В Тюменской области мужчина стал отцом в 72 года

Тюменский ЗАГС раскрыл возраст самых пожилых жителей региона, ставших родителями в 2023 году. По данным специалистов, две женщины стали мамами в возрасте 50 и 56 лет, одна женщина — в возрасте 62 лет, один мужчина стал отцом в 72 года.
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По данным информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС» в Российской Федерации средний возраст женщин, ставших мамами в 2023 году был 29,7 лет; возраст мужчин, ставших папами — 29,1 лет. В Тюменской области чаще всего мужчины и женщины становились родителями в возрастной группе 25-39 лет.

Всего в минувшем году в регионе на свет появились 17 тысяч 670 детей. Зарегистрировано 185 двоен и 5 троен

Ранее «Наш Город» писал, что 15-летняя школьница стала самой юной тюменкой, сделавшей аборт в этом году. Самое старшей стала 46-летняя женщина.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#ЗАГС#Новорожденные#Младенцы
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