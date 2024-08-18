72-летний тюменец стал отцом

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По данным информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС» в Российской Федерации средний возраст женщин, ставших мамами в 2023 году был 29,7 лет; возраст мужчин, ставших папами — 29,1 лет. В Тюменской области чаще всего мужчины и женщины становились родителями в возрастной группе 25-39 лет.
Всего в минувшем году в регионе на свет появились 17 тысяч 670 детей. Зарегистрировано 185 двоен и 5 троен
Ранее «Наш Город» писал, что 15-летняя школьница стала самой юной тюменкой, сделавшей аборт в этом году. Самое старшей стала 46-летняя женщина.