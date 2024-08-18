72-летний тюменец стал отцом

В Тюменской области мужчина стал отцом в 72 года

Тюменский ЗАГС раскрыл возраст самых пожилых жителей региона, ставших родителями в 2023 году. По данным специалистов, две женщины стали мамами в возрасте 50 и 56 лет, одна женщина — в возрасте 62 лет, один мужчина стал отцом в 72 года.