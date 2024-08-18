В предпоследнюю неделю августа Тюмень зальют дожди

В понедельник и вторник на юге региона ожидаются грозы и дожди, ветер с порывами до 14 м/с. Днем термометры покажут +17…+22, в темное время суток температура воздуха составит +7…+12. В среду, 21 августа, в Тюменской области потеплеет до +18…+23, однако осадки не прекратятся.