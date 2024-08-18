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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Синоптики прогнозируют в Тюмени дождливую неделю

В предпоследнюю неделю августа Тюмень зальют дожди

18 августа 2024, 13:12
Фото: 1MI

Синоптики прогнозируют в Тюмени дождливую неделю

Новая рабочая неделя на юге Тюменской области ожидается дождливой и теплой. По данным Росгидромета, средняя дневная температура воздуха составит +18…+20, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до +10.

В понедельник и вторник на юге региона ожидаются грозы и дожди, ветер с порывами до 14 м/с. Днем термометры покажут +17…+22, в темное время суток температура воздуха составит +7…+12. В среду, 21 августа, в Тюменской области потеплеет до +18…+23, однако осадки не прекратятся.

В Тюмени в понедельник метеорологи прогнозируют кратковременные дожди в течение дня и +18…+19. Во вторник и среду, несмотря на осадки, воздух в областной столице прогреется до +20…+21.

В четверг и пятницу, 22 и 23 августа, существенно погода не изменится: кратковременные дожди и +18…+19. В субботу, 24 августа, в Тюмени похолодает до +15.+16.

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