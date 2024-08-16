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В день празднования 80-летия области тюменцев ждут дожди и грозы

В день празднования 80-летия области тюменцев ждут дожди и грозы

16 августа 2024, 01:02
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в праздничный день 16 августа небесная канцелярия радовать жителей региона погодой не будет. Метеорологи прогнозируют дожди, грозы, в утренние часы туман.

Максимальная дневная температура воздуха составит +17…+22, в темное время суток ожидается +8…+13. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 16 августа ожидаются пасмурная погода, кратковременные дожди в течение дня. Утром температура воздуха составит +11…+18, к полудню столбики термометров поднимутся до +19…+20, в ночные часы покажут +11…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 2,4 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:06, закат в 20:17, продолжительность дня 15 часов 11 минут.

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В Тобольске 16 августа синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди. Утром термометры покажут +12…+19, днем потеплеет до +20…+21, в темное время суток ожидается +13…+15. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:52, закат в 20:10, продолжительность дня 15 часов 18 минут.

В Ишиме 16 августа синоптики обещают переменную облачность, дожди и грозы. Утром ожидается +11…+20, днем температура воздуха составит +19….+20, в ночные часы термометры покажут +13…+14. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:56, закат в 19:57, продолжительность дня 15 часов 1 минута.

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