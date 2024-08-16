В день празднования 80-летия области тюменцев ждут дожди и грозы

В Тюмени 16 августа ожидаются пасмурная погода, кратковременные дожди в течение дня. Утром температура воздуха составит +11…+18, к полудню столбики термометров поднимутся до +19…+20, в ночные часы покажут +11…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 2,4 м/с.