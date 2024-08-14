Здесь началось освоение Сибири. Полпред в УрФО поздравил Тюменскую область с юбилеем

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Владимир Якушев пожелал землякам здоровья, счастья и достижения новых целей.
В своей речи полпред отметил, что достижениями регион обязан жителям. По его мнению, именно благодаря таким регионам, как Тюменская область, страна может решить любую задачу.
«В Тюменской области живут люди, которые смело смотрят в лицо любым вызовам. Крепко держатся друг за друга и помогают тем, кому нужна поддержка», — сказал Владимир Якушев.
Якушев добавил, что все города и районы области продолжают демонстрировать рост по основным показателям развития муниципалитетов. Так, регион традиционно занимает лидирующие места в рейтингах по качеству жизни, инвестиционному климату. Здесь быстро возводится новое жилье, строится современная инфраструктура и создаются условия для бизнеса, подчеркнул полпред.
Он добавил, что именно с Тюменской области началось освоение Сибири, а на этих землях родились такие великие деятели науки и культуры, как Дмитрий Менделеев, Александр Алябьев и Петр Ершов. По мнению Якушева, именно этот регион сформировал настоящий сибирский характер, который выручил страну в период Великой Отечественной войны и во время освоения нефтегазовых месторождений.
Как ранее сообщал «Наш город», сегодня в честь Дня рождения Тюменской области, которой исполнилось 80 лет, губернатор Александр Моор провел пресс-конференцию. Основные торжества к юбилею намечены на пятницу.