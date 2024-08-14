Тюменцы рассказали, куда готовы потратить полмиллиона рублей

57% опрошенных рассказали, что вложили бы деньги в долгосрочную перспективу, чтобы не потерять. Большая часть из них — 80% — приобрели бы недвижимость: квартиру, кладовку или паркинг. Остальные 20% открыли бы вклад, вложили в развитие бизнеса или оставили на образование детей. Чуть меньше половины — 43% — готовы потратить эту сумму «здесь и сейчас»: сделать ремонт, обновить мебель и технику дома, отправиться в отпуск или на шопинг всей семьей.