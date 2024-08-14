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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

Тюменцы рассказали, куда готовы потратить полмиллиона рублей

Тюменцы рассказали, куда готовы потратить полмиллиона рублей

14 августа 2024, 05:04
Фото: Артем Сонсин
Реклама. ООО «СЗ „Страна-Эталон“. . erid: LjN8KQ7Ye
«У вас есть свободные 500 000 рублей. Как вы их потратите?» С таким вопросом к своим клиентам обратился федеральный застройщик «Страна Девелопмент». Вариантов тюменцы предложили много. Делимся самыми популярными.

57% опрошенных рассказали, что вложили бы деньги в долгосрочную перспективу, чтобы не потерять. Большая часть из них — 80% — приобрели бы недвижимость: квартиру, кладовку или паркинг. Остальные 20% открыли бы вклад, вложили в развитие бизнеса или оставили на образование детей. Чуть меньше половины — 43% — готовы потратить эту сумму «здесь и сейчас»: сделать ремонт, обновить мебель и технику дома, отправиться в отпуск или на шопинг всей семьей.

Чтобы помочь своим клиентам реализовать желаемое, ГК «Страна Девелопмент» дарит скидку в 500 тысяч рублей на квартиры в жилом комплексе «Юнион». Сэкономленные средства тюменцы могут потратить на любые хотелки.

Фото: Артем Сонсин

В акции участвуют следующие позиции:

  • студии и однокомнатные квартиры для тех, кто только начинает жить самостоятельно,
  • 2-комнатные с кухней-гостиной, чтобы можно было собирать всех близких вместе не только в новогоднюю ночь,
  • 3-комнатные с двумя изолированными спальнями, например, для разнополых детей,
  • 4-комнатные с приватной мастер-спальней, чтобы не будить во время утренних сборов родственников, которые приехали к вам в гости.
Фото: Артем Сонсин

Жилой комплекс «Юнион» — совместный проект двух федеральных застройщиков: ГК «Страна Девелопмент» и Группы «Эталон». Объект будет состоять из 4 домов высотой от 10 до 16 этажей. Новый комплекс с собственной инфраструктурой возводится в районе улиц Интернациональная — Объездная. В проекте есть детский сад. Закрытые дворы, крытый паркинг, пешеходный бульвар — все это дополнит ежедневный комфорт резидентов «Юниона».

Фото: Артем Сонсин

Количество квартир с выгодной скидкой ограничено. Выбрать подходящий лот, забронировать и записаться в офис продаж можно на сайте застройщика strana.com.

Ранее nashgorod.ru рассказывал о том, что согласно итогам продаж за первое полугодие 2024 года, одними из самых востребованных стали коммерческие помещения в жилом комплексе «Юнион». В первом доме этого микрорайона 98% мест для бизнеса были распроданы еще за полгода до его ввода.

ЖК «Юнион» — застройщик ООО СЗ «Страна-Эталон». Проектная декларация — на наш. дом.рф. strana.com.

В каком микрорайоне Тюмени всю коммерцию раскупают еще до ввода
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#Анастасия Имамахметова#Бизнес#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Россия#Ремонт#Скидки#Инфраструктура#Покупка квартир#Отпуск#Продажа недвижимости#ГК Страна Девелопмент#ЖК Юнион
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