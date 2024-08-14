Тюменцы рассказали, куда готовы потратить полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
57% опрошенных рассказали, что вложили бы деньги в долгосрочную перспективу, чтобы не потерять. Большая часть из них — 80% — приобрели бы недвижимость: квартиру, кладовку или паркинг. Остальные 20% открыли бы вклад, вложили в развитие бизнеса или оставили на образование детей. Чуть меньше половины — 43% — готовы потратить эту сумму «здесь и сейчас»: сделать ремонт, обновить мебель и технику дома, отправиться в отпуск или на шопинг всей семьей.
Чтобы помочь своим клиентам реализовать желаемое, ГК «Страна Девелопмент» дарит скидку в 500 тысяч рублей на квартиры в жилом комплексе «Юнион». Сэкономленные средства тюменцы могут потратить на любые хотелки.
В акции участвуют следующие позиции:
Жилой комплекс «Юнион» — совместный проект двух федеральных застройщиков: ГК «Страна Девелопмент» и Группы «Эталон». Объект будет состоять из 4 домов высотой от 10 до 16 этажей. Новый комплекс с собственной инфраструктурой возводится в районе улиц Интернациональная — Объездная. В проекте есть детский сад. Закрытые дворы, крытый паркинг, пешеходный бульвар — все это дополнит ежедневный комфорт резидентов «Юниона».
Количество квартир с выгодной скидкой ограничено. Выбрать подходящий лот, забронировать и записаться в офис продаж можно на сайте застройщика strana.com.
Ранее nashgorod.ru рассказывал о том, что согласно итогам продаж за первое полугодие 2024 года, одними из самых востребованных стали коммерческие помещения в жилом комплексе «Юнион». В первом доме этого микрорайона 98% мест для бизнеса были распроданы еще за полгода до его ввода.
ЖК «Юнион» — застройщик ООО СЗ «Страна-Эталон». Проектная декларация — на наш. дом.рф. strana.com.