В каком микрорайоне Тюмени всю коммерцию раскупают еще до ввода

По отметкам аналитиков федерального застройщика «Страна Девелопмент», 65% клиентов, которые приобретают помещения для бизнеса, — мужчины. Большая часть из них состоит в браке. Средний возраст покупателей — 47 лет. 60% из них — жители Тюмени, 20% — предприниматели с северной пропиской (ЯНАО, ХМАО — Югра). Кроме того, согласно итогам продаж за первое полугодие 2024 года, одними из самых востребованных стали помещения в жилом комплексе «Юнион». В первом доме этого микрорайона 98% мест для бизнеса были распроданы еще за полгода до его ввода.