В каком микрорайоне Тюмени всю коммерцию раскупают еще до ввода

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
По отметкам аналитиков федерального застройщика «Страна Девелопмент», 65% клиентов, которые приобретают помещения для бизнеса, — мужчины. Большая часть из них состоит в браке. Средний возраст покупателей — 47 лет. 60% из них — жители Тюмени, 20% — предприниматели с северной пропиской (ЯНАО, ХМАО — Югра). Кроме того, согласно итогам продаж за первое полугодие 2024 года, одними из самых востребованных стали помещения в жилом комплексе «Юнион». В первом доме этого микрорайона 98% мест для бизнеса были распроданы еще за полгода до его ввода.
Сейчас в «Юнионе» идет продажа коммерческих помещений во втором доме ЖК. Из явных плюсов — правильная форма, популярные квадратуры, свободные планировки, большое количество окон и панорамное остекление, подведение всех коммуникаций, включая собственные шахты вентиляций.
Жилой комплекс «Юнион» будет состоять из 4 домов. Рядом с ЖК уже есть жилые заселенные районы, что дает дополнительный трафик и из соседних комплексов. Новый комплекс с собственной инфраструктурой возводится в районе улиц Интернациональная — Объездная. Первый будет сдан уже в конце 2024 года. Завершение реализации всего проекта запланировано на 2026 год.
В ЖК «Юнион» предлагаются как небольшие лоты — от 24 квадратных метров, так и более крупные — до 120 квадратов.
Бизнес любого направления сможет реализовать себя. Последние полгода мы видим смещение спроса на помещения площадью до 60-70 кв. метров — таких вариантов в этом проекте много. Для малого и среднего бизнеса — это оптимальные площади, учитывая повышение лояльности нашей компании относительно рассрочки на фоне роста ставок по ипотеке. Что важно, в районе очень низкая конкуренция для бизнеса — много свободных, еще не занятых ниш, — рассказал руководитель блока коммерческой недвижимости ГК «Страна Девелопмент» Александр Кацай.
Узнать подробнее о всех коммерческих помещениях в этом и других ЖК «Страны», а также забронировать их можно на сайте группы компаний «Страна Девелопмент».
ООО СЗ «Страна-Эталон». Проектная документация на наш.дом.рф. strana.com.