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ЖК Юнион

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Август
Тюменцы рассказали, куда готовы потратить полмиллиона рублей
14 августа, 05:04
Июль
Всего 3 дня: «Черная пятница» стартует на квартиры «Страны Девелопмент» в Тюмени
25 июля, 10:24
Май
Сложно продать вторичку? В Тюмени появилась возможность обменять ее на новую квартиру
17 мая, 07:00
Февраль
Тандем федеральных застройщиков ГК Страна Девелопмент и Группы «Эталон» дал результат
Первый дом ЖК Юнион будет сдан уже в этом году.
13 февраля, 10:32

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