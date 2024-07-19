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В Тюмени прошел бизнес-семинар по актуальным вопросам техприсоединения

В Тюмени прошел бизнес-семинар по актуальным вопросам техприсоединения

19 июля 2024, 05:06
Фото: СУЭНКО
17 июля в СУЭНКО прошло обучающее мероприятие для представителей среднего и крупного бизнеса. Представители компании рассказали о тонкостях нововведения в процедуре технологического присоединения и осветили последние законодательные изменения в отношении объектов подключения мощностью свыше 150 кВт.

В ходе встречи директор по развитию Александр Вахитов и начальник управления по реализации услуг техприсоединения Евгений Исаков подробно остановились на каждом этапе процедуры. Рассмотрели алгоритм заключения договора на техприсоединение и его нюансы, а также поделились полезными рекомендациями.

Вопрос технологического присоединения электросетей один из самых популярных не только у нас, у инвесторов, но и у предпринимателей, которые обращаются к нам за помощью. Традиционно много других вопросов по процедуре, и очень приятно, что компания СУЭНКО к ним всегда отзывчива и так активна в плане обратной связи. Большое спасибо за такие мероприятия, — рассказала представитель Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Олеся Голубева.

Представители более 30 организаций смогли задать накопившиеся вопросы спикерам и получить индивидуальную консультацию. Например, предприниматели интересовались, каким образом формируется плата за техприсоединение для заявителей и каков порядок ее внесения.

Полезность встречи как в отношении себя, так и в отношении коллег, присутствующих на ней, не оставляет сомнений. Как всегда, все доступно и информативно, с разбором всех важных и нужных тем. Чувствуется понимание и клиентоориентированность у коллег, которые презентуют этот вопрос, — пояснил руководитель сетевой организации ООО «Агентство Интеллект-сервис» Андрей Федоров.

Напомним, с 1 июля 2024 года в силу вступили поправки, касающиеся изменения порядка подключения к электрическим сетям и формирования размера платы. Изменения касаются заявителей с мощностью объектов более 150 кВт, а объем мероприятий и их стоимость будет проверяться и утверждаться Региональной энергетической комиссией.

#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#СУЭНКО#Электросети#Законодательство#Консультации#Инвестиции#Бизнес-семинар
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