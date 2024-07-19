В Тюмени прошел бизнес-семинар по актуальным вопросам техприсоединения

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В ходе встречи директор по развитию Александр Вахитов и начальник управления по реализации услуг техприсоединения Евгений Исаков подробно остановились на каждом этапе процедуры. Рассмотрели алгоритм заключения договора на техприсоединение и его нюансы, а также поделились полезными рекомендациями.
Вопрос технологического присоединения электросетей один из самых популярных не только у нас, у инвесторов, но и у предпринимателей, которые обращаются к нам за помощью. Традиционно много других вопросов по процедуре, и очень приятно, что компания СУЭНКО к ним всегда отзывчива и так активна в плане обратной связи. Большое спасибо за такие мероприятия, — рассказала представитель Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Олеся Голубева.
Представители более 30 организаций смогли задать накопившиеся вопросы спикерам и получить индивидуальную консультацию. Например, предприниматели интересовались, каким образом формируется плата за техприсоединение для заявителей и каков порядок ее внесения.
Полезность встречи как в отношении себя, так и в отношении коллег, присутствующих на ней, не оставляет сомнений. Как всегда, все доступно и информативно, с разбором всех важных и нужных тем. Чувствуется понимание и клиентоориентированность у коллег, которые презентуют этот вопрос, — пояснил руководитель сетевой организации ООО «Агентство Интеллект-сервис» Андрей Федоров.
Напомним, с 1 июля 2024 года в силу вступили поправки, касающиеся изменения порядка подключения к электрическим сетям и формирования размера платы. Изменения касаются заявителей с мощностью объектов более 150 кВт, а объем мероприятий и их стоимость будет проверяться и утверждаться Региональной энергетической комиссией.