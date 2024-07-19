В Тюмени прошел бизнес-семинар по актуальным вопросам техприсоединения

Напомним, с 1 июля 2024 года в силу вступили поправки, касающиеся изменения порядка подключения к электрическим сетям и формирования размера платы. Изменения касаются заявителей с мощностью объектов более 150 кВт, а объем мероприятий и их стоимость будет проверяться и утверждаться Региональной энергетической комиссией.