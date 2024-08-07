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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

День холостяка: в каких районах Тюмени живут самые завидные женихи

День холостяка: в каких районах Тюмени живут самые завидные женихи

7 августа 2024, 08:27
Фото: «Страна Девелопмент»
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7 августа отмечается Международный день холостяка. В этот неформальный праздник федеральный застройщик «Страна Девелопмент» поделился любопытной информацией. Рассказываем, в каких ЖК Тюмени живут завидные, а самое главное, свободные женихи.

Больше всего клиентов, купивших квартиру в новостройках класса «комфорт» и «комфорт плюс», в жилых комплексах «Европейский берег 2.0» и «Сердце Сибири». Судя по локации, они предпочитают быть в центре событий. Так, 35% клиентов — мужчины, которые не состоят в официальном браке. При этом возраст подходящий для создания семьи — в большинстве от 29 до 35 лет.

В этих проектах холостяки приобретают не маленькие студии на одного, а просторные квартиры — евро-двух- и трехкомнатные варианты. Возможно, с прицелом на будущую семью. Большая часть холостяков предпочитает наличный расчет, без ипотеки.

Фото: «Страна Девелопмент»

На втором месте по количеству «неженатиков» — ЖК «Домашний» в Плеханово. Здесь мужчины также выбирают просторные, чаще трехкомнатные, квартиры. Средний возраст холостяков — 32 года.

Меньше четверти неженатых мужчин — в жилых комплексах «Звездный» на Мысу и «Юнион» на пересечении Окружной дороги и улицы Интернациональная. Здесь холостяки выбирают для жизни небольшие квартиры — студии и евро-двухкомнатные.

Завершает рейтинг «самых холостых ЖК» проект «Авторский» в районе Дома Обороны: всего 15% клиентов-мужчин не состоят в браке. Аналитики «Страны Девелопмент» отмечают, что в этом комплексе спросом пользуются квартиры для студентов — рядом находятся вузы, поэтому чаще жилье приобретают родители.

Фото: «Страна Девелопмент»

Важно подчеркнуть: во всех проектах компании создается инфраструктура, которая подходит для комфортной жизни и семьям, и не состоящим в браке тюменцам, и детям, и людям преклонного возраста. Во всех ЖК создана безбарьерная среда, сформированы зоны для спорта, активных игр или наоборот отдыха в тишине.

Ранее nashgorod.ru сообщал о старте продаж квартир во втором доме жилого комплекса «Европейский берег 2.0», который носит южное название «Канны». Объект расположится на берегу Туры и будет состоять из 7 парадных с разной этажностью — от 10 до 24. Его планируют сдать в начале 2027 года.

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Где в Тюмени жить как в Каннах? Стартовали продажи квартир в доме на берегу Туры
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#Анастасия Имамахметова#Спорт#Бизнес#Тюмень#Недвижимость#Аналитика#Тюменская область#Отдых#Статистика#Квартиры#Семья#Инфраструктура#Жених#ЖК#ГК Страна Девелопмент
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