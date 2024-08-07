День холостяка: в каких районах Тюмени живут самые завидные женихи

Больше всего клиентов, купивших квартиру в новостройках класса «комфорт» и «комфорт плюс», в жилых комплексах «Европейский берег 2.0» и «Сердце Сибири». Судя по локации, они предпочитают быть в центре событий. Так, 35% клиентов — мужчины, которые не состоят в официальном браке. При этом возраст подходящий для создания семьи — в большинстве от 29 до 35 лет.