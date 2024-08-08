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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Кофе — прошлый век! Тюменцам рассказали, чем заменить популярный напиток

Кофе — прошлый век! Тюменцам рассказали, чем заменить популярный напиток

8 августа 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney
Уйти за пределы крепкого напитка (и это не алкоголь) вполне возможно, даже несмотря на его популярность. Главное желание.

И как это сделать — рассказывает Newia.ru.

Йерба мате

Звучит, как какой-то кофейный напиток. На деле — примерно так и есть. Поскольку кофеин хоть и содержит, но не в тех количествах. Несмотря на экзотичное название — найти такой напиток можно все чаще по всему миру.

Имбирь с лимоном и медом

Кофеина нет, зато есть витамины. И вкус очень интересный. Горький, терпкий, и в то же время сладкий. Чем не замена кофе?

Матча чай

Зеленый напиток, который уже содержит кофеин, причем иногда, даже больше, чем в чашке кофе. Зависит уже от того, сколько готовы выпить.

Какао

Часто считается альтернативой кофе для детей, какао содержит теофиллин и теобромин, которые обеспечивают энергию для организма, а также, да, немного кофеина. Но есть и минус — много сахара.

Цикорий

Обычно цикорий рассматривают как замену чаю, но и вместо кофе он тоже неплохо подойдет. Содержит примерно те же полезные вещества, ну и организм чистит неплохо.

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Чай из яупона

Более дешевый вариант кофе из ягод, растущих в Северной Америке. Тоже тонизирует, тоже терпкий на вкус, но зато как замена — очень неплох.

Комбуча

Ее популярность выросла в последние годы, и все чаще можно увидеть этот напиток, полученный путем ферментации чая. Вкус — крайне своеобразный, можно сказать. не для всех. Но попробовать как альтернативу можно.

Чай из солодки

Пищеварительный корнеплод, который также способствует очищению организма. Вкус тоже необычный, но как замена кофе очень неплохо заходит.

Ройбуш

Чай из Южной Африки, богат витаминами, поскольку собран из местных трав, кофеина не содержит. При болезнях, в Африке — основной предмет для профилактики.

Масала чай

Черный чай с разными крепкими специями. Крепкий, зато полезный, и без кофеина.

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#Александр Смирнов#Общество#Кофейня#Новости тюмени#Чай
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