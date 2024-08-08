Кофе — прошлый век! Тюменцам рассказали, чем заменить популярный напиток

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
И как это сделать — рассказывает Newia.ru.
Звучит, как какой-то кофейный напиток. На деле — примерно так и есть. Поскольку кофеин хоть и содержит, но не в тех количествах. Несмотря на экзотичное название — найти такой напиток можно все чаще по всему миру.
Кофеина нет, зато есть витамины. И вкус очень интересный. Горький, терпкий, и в то же время сладкий. Чем не замена кофе?
Зеленый напиток, который уже содержит кофеин, причем иногда, даже больше, чем в чашке кофе. Зависит уже от того, сколько готовы выпить.
Часто считается альтернативой кофе для детей, какао содержит теофиллин и теобромин, которые обеспечивают энергию для организма, а также, да, немного кофеина. Но есть и минус — много сахара.
Обычно цикорий рассматривают как замену чаю, но и вместо кофе он тоже неплохо подойдет. Содержит примерно те же полезные вещества, ну и организм чистит неплохо.
Более дешевый вариант кофе из ягод, растущих в Северной Америке. Тоже тонизирует, тоже терпкий на вкус, но зато как замена — очень неплох.
Ее популярность выросла в последние годы, и все чаще можно увидеть этот напиток, полученный путем ферментации чая. Вкус — крайне своеобразный, можно сказать. не для всех. Но попробовать как альтернативу можно.
Пищеварительный корнеплод, который также способствует очищению организма. Вкус тоже необычный, но как замена кофе очень неплохо заходит.
Чай из Южной Африки, богат витаминами, поскольку собран из местных трав, кофеина не содержит. При болезнях, в Африке — основной предмет для профилактики.
Черный чай с разными крепкими специями. Крепкий, зато полезный, и без кофеина.
Ранее сообщалось о том, что на месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан.