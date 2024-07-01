На месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 02:22
На Володарского, 21 в Тюмени откроется новый ресторан «Прихожане». Он займет помещения уже закрывшейся кофейни «Mogu».
Открытие запланировано на июль, но точную дату владельцы заведения пока не раскрывают, как и то, какие блюда войдут в меню. На данный момент в помещениях идет ремонт.
Ранее «Наш город» писал, что холдинг «Максим» откроет в Тюмени два новых ресторана. Один из них откроется в следующем году.