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Posted Сегодня, 02:20

Published Сегодня, 02:20

Modified Сегодня, 02:22

Updated Сегодня, 02:22

На месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан

На месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан

1 июля 2024, 02:20
Фото: Изображение Midjourney
Открытие запланировано на июль. Сейчас в помещении идет ремонт.

На Володарского, 21 в Тюмени откроется новый ресторан «Прихожане». Он займет помещения уже закрывшейся кофейни «Mogu».

Открытие запланировано на июль, но точную дату владельцы заведения пока не раскрывают, как и то, какие блюда войдут в меню. На данный момент в помещениях идет ремонт.

Фото: Prihozhane / Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией на территории РФ)

Ранее «Наш город» писал, что холдинг «Максим» откроет в Тюмени два новых ресторана. Один из них откроется в следующем году.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Кофейня#Ремонт#Новости тюмени#Рестораны#Ресторан#Заведения
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