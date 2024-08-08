Более 430 тыс. тюменцев прошли диспансеризацию с начала года

Posted 8 августа, 11:37
Published 8 августа, 11:37
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Так, в структуре впервые поставленных диагнозов первое место занимают болезни системы кровообращения, второе место — прочие заболевания, третье место — болезни органов пищеварения.
Выявлено впервые 29 759 заболеваний, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением — 11 003 случая, 1 573 случая ишемической болезни сердца, 2 357 случаев цереброваскулярной болезни, 1 958 случаев сахарного диабета, 1 056 случаев злокачественных новообразований, из них на ранней стадии — 824.
«Предупредить болезнь — гораздо проще, чем потом её лечить. Именно поэтому важно проходить диспансеризацию», — напомнили в депздраве.
Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках этих программ в регионе уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.