nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 8 августа, 11:37

Published 8 августа, 11:37

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Более 430 тыс. тюменцев прошли диспансеризацию с начала года

Более 430 тыс. тюменцев прошли диспансеризацию с начала года

8 августа 2024, 11:37
Фото: 1MI
С января по июль 2024 года диспансеризацию прошли уже 432 563 жителя Тюменской области. У некоторых из них были диагностированы серьезные патологии, сообщает департамент здравоохранения региона.

Так, в структуре впервые поставленных диагнозов первое место занимают болезни системы кровообращения, второе место — прочие заболевания, третье место — болезни органов пищеварения.

Выявлено впервые 29 759 заболеваний, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением — 11 003 случая, 1 573 случая ишемической болезни сердца, 2 357 случаев цереброваскулярной болезни, 1 958 случаев сахарного диабета, 1 056 случаев злокачественных новообразований, из них на ранней стадии — 824.

«Предупредить болезнь — гораздо проще, чем потом её лечить. Именно поэтому важно проходить диспансеризацию», — напомнили в депздраве.

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках этих программ в регионе уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.

Тюменцам рассказали, как подготовиться к диспансеризации
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Тюменской области стали чаще записываться к врачу через госуслуги«Здоровое село»: жителей Нижнетавдинского района обследовали врачи из ТюмениЖаловался на острые боли: пациента с разрывом стенок желудка спасли тобольские врачи«Были подозрения на аппендицит»: врачи спасли тюменку с онкологией
Эндокринолог выездной бригады выявила редкое заболевание у 20-летнего жителя Ишима
Узнать подробнее
Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
Вчера, 08:10
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Не забудьте зонты: в Тюмени сегодня похолодает и пойдет дождь
Сегодня, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Вчера, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Сегодня, 04:59