Эндокринолог выездной бригады выявила редкое заболевание у 20-летнего жителя Ишима

Во время приёма врач обратила внимание на выраженную пигментацию кожи пациента. Также она выяснила, что ранее пациент уже наблюдался по месту жительства с гормональными нарушениями в работе щитовидной железы, а в 15 лет ему был поставлен диагноз Витилиго.