Эндокринолог выездной бригады выявила редкое заболевание у 20-летнего жителя Ишима

Posted 10 апреля, 14:01
Published 10 апреля, 14:01
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
За пять месяцев ишимец потерял 40 кг веса и пристрастился к солёной пище. Также молодого человека беспокоили постоянная тошнота и рвота в течение дня, судороги верхних и нижних конечностей, слабость, отсутствие аппетита и низкое артериальное давление.
Во время приёма врач обратила внимание на выраженную пигментацию кожи пациента. Также она выяснила, что ранее пациент уже наблюдался по месту жительства с гормональными нарушениями в работе щитовидной железы, а в 15 лет ему был поставлен диагноз Витилиго.
После врач-эндокринолог определила наличие надпочечной недостаточности у пациента и заподозрила редкое заболевание — синдром Шмидта. Молодого человека экстренно госпитализировали в больницу, где подтвердился диагноз. Пациенту было назначено медикаментозное лечение.