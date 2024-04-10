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Posted 10 апреля, 14:01

Published 10 апреля, 14:01

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Эндокринолог выездной бригады выявила редкое заболевание у 20-летнего жителя Ишима

Эндокринолог выездной бригады выявила редкое заболевание у 20-летнего жителя Ишима

10 апреля 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney
Во время выездной работы мобильного медицинского центра МКДЦ в Ишиме на прием к врачу-эндокринологу обратился 20-летний парень, который стремительно терял вес. Доктор — Любовь Сорокина сумела верно поставить диагноз пациенту, чем спасла его жизнь.
врач-эндокринолог Любовь Сорокинаврач-эндокринолог Любовь Сорокина
врач-эндокринолог Любовь Сорокина
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм

За пять месяцев ишимец потерял 40 кг веса и пристрастился к солёной пище. Также молодого человека беспокоили постоянная тошнота и рвота в течение дня, судороги верхних и нижних конечностей, слабость, отсутствие аппетита и низкое артериальное давление.

Во время приёма врач обратила внимание на выраженную пигментацию кожи пациента. Также она выяснила, что ранее пациент уже наблюдался по месту жительства с гормональными нарушениями в работе щитовидной железы, а в 15 лет ему был поставлен диагноз Витилиго.

После врач-эндокринолог определила наличие надпочечной недостаточности у пациента и заподозрила редкое заболевание — синдром Шмидта. Молодого человека экстренно госпитализировали в больницу, где подтвердился диагноз. Пациенту было назначено медикаментозное лечение.

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