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Posted 3 августа, 11:12

Published 3 августа, 11:12

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

«Здоровое село»: жителей Нижнетавдинского района обследовали врачи из Тюмени

«Здоровое село»: жителей Нижнетавдинского района обследовали врачи из Тюмени

3 августа 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney
Жителей Нижнетавдинского района обследовали врачи из областного центра. Только за первые четыре дня акции «Здоровое село» было проведено свыше 1 434 осмотров. Об этом «Нашему городу» сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Впервые выявлены заболевания у 176 человек.

Проведена коррекция ранее назначенного лечения 297 пациентам.

У 3 заподозрили онкологию, сейчас они проходят дообследование.

Сразу же после осмотра врачи госпитализацию порекомендовали 5 пациентам, 3 из них уже проходят лечение в терапевтическом отделении Областной больницы №15 (с.Н.Тавда).

Как рассказал Андрей Никонов, заведующий отделением, пациенты поступили с хроническим холециститом, артериальной гипертонией и хронической обструктивной болезнью легких.

«Это не впервые выявленные патологии, все пациенты состоят на диспансерном учете, но не всегда вовремя посещают медучреждение, поэтому сейчас их планово госпитализировали, проведем курс лечения и выпишем с последующими рекомендациями», –отметил доктор.

Местные жители с радостью принимают участие в осмотрах, и многие отмечают, что такая инициатива помогает им быть более внимательными к своему здоровью.

«Врач-терапевт Павел Дереча очень мягко и ненавязчиво дал понять, как сберечь свое здоровье, соблюдая правильный образ жизни, — поделилась своими впечатлениями одна из пациенток, оставив благодарность в адрес доктора из Перинатального центра г. Тюмени.

Важно отметить, что данный проект не только улучшает качество медицинской помощи, но и формирует культуру заботы о здоровье среди жителей Тюменской области.

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