«Здоровое село»: жителей Нижнетавдинского района обследовали врачи из Тюмени

«Это не впервые выявленные патологии, все пациенты состоят на диспансерном учете, но не всегда вовремя посещают медучреждение, поэтому сейчас их планово госпитализировали, проведем курс лечения и выпишем с последующими рекомендациями», –отметил доктор.