«Здоровое село»: жителей Нижнетавдинского района обследовали врачи из Тюмени

Posted 3 августа, 11:12
Published 3 августа, 11:12
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Впервые выявлены заболевания у 176 человек.
Проведена коррекция ранее назначенного лечения 297 пациентам.
У 3 заподозрили онкологию, сейчас они проходят дообследование.
Сразу же после осмотра врачи госпитализацию порекомендовали 5 пациентам, 3 из них уже проходят лечение в терапевтическом отделении Областной больницы №15 (с.Н.Тавда).
Как рассказал Андрей Никонов, заведующий отделением, пациенты поступили с хроническим холециститом, артериальной гипертонией и хронической обструктивной болезнью легких.
«Это не впервые выявленные патологии, все пациенты состоят на диспансерном учете, но не всегда вовремя посещают медучреждение, поэтому сейчас их планово госпитализировали, проведем курс лечения и выпишем с последующими рекомендациями», –отметил доктор.
Местные жители с радостью принимают участие в осмотрах, и многие отмечают, что такая инициатива помогает им быть более внимательными к своему здоровью.
«Врач-терапевт Павел Дереча очень мягко и ненавязчиво дал понять, как сберечь свое здоровье, соблюдая правильный образ жизни, — поделилась своими впечатлениями одна из пациенток, оставив благодарность в адрес доктора из Перинатального центра г. Тюмени.
Важно отметить, что данный проект не только улучшает качество медицинской помощи, но и формирует культуру заботы о здоровье среди жителей Тюменской области.