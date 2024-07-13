Жаловался на острые боли: пациента с разрывом стенок желудка спасли тобольские врачи

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
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Updated Сегодня, 10:14
«Самопроизвольный разрыв желудка — это чрезвычайно редкое и очень опасное состояние, которое может возникнуть при резком повышении внутрижелудочного давления. Чаще всего причиной является потеря эластичности стенок желудка из-за хронического воспаления, к которому приводит язва, гастрит или ожог. Такие случаи встречаются не более чем в 0,007% от общего числа хирургических вмешательств», — отметил заведующий отделением гнойной хирургии ОБ № 3 Игорь Амелин.
Медики приняли решение о проведении экстренной операции и реконструкции желудочной стенки. Хирургическое вмешательство прошло успешно. В настоящее время здоровью пациента ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили информацию о размере среднемесячного заработка главврачей медицинских учреждений. В топ-3 вошли главный врач ОКБ №1 Иван Попов, главврач Перинатального центра Ирина Кукарская и главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников.