nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Пьяный тюменец до смерти забил свою супругу

Пьяный тюменец до смерти забил свою супругу

2 августа 2024, 08:47
Фото: 1MI
Житель Тюмени до смерти избил свою супругу во время ссоры. Об этом сообщает Следственное управление СК по Тюменской области.

Трагедия произошла 30 июля в садовом товариществе «Медик». По информации следователей, мужчина был пьян.

Между супругами произошла ссора по незначительному поводу.Обвиняемый стал наносить женщине удары по голове и телу. Позже, от полученных травм она скончалась.

«В ходе расследования уголовного дела следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс различных экспертиз, в том числе и судебно-медицинская», — сообщили в пресс-службе СК.

Сейчас подозреваемый задержан. Следователи продолжают собирать доказательства.

Ранее «Наш город» сообщал, что ялуторовский районный суд осудил местную жительницу за убийство мужа. Как стало известно из материалов уголовного дела, женщина совершила преступление в апреле этого года. Мужчина нанес ей удары кулаком и табуретом во время распития алкоголя.

Читайте также:
Тюменец убил возлюбленную из-за долгого отсутствия домаИз-за ссоры во время ремонта тюменец зарубил приятеля топоромТюменец преследовал свою сожительницу и застрелил ее любовника прямо в постели
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Убийство
Подпишитесь
Уровень пошел в минус! Тура в Тюмени критически мелеет. ВИДЕО
Сегодня, 08:26
«Подъедаем заказы и оцениваем трусы»: тюменский курьер о «прелестях» своей работы
Сегодня, 06:25
Плата за душ и любовь. В тюменских интимных салонах поднимают цены
Сегодня, 08:45
Куда кукурузу?! Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?
Сегодня, 05:28
Разруха, мусор на улицах и болезни. Тюменка честно рассказала об отдыхе в Абхазии
Сегодня, 01:00
Тюменцев научат зарабатывать на посуточной аренде жилья
Вчера, 15:28