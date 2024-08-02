Пьяный тюменец до смерти забил свою супругу

Ранее «Наш город» сообщал, что ялуторовский районный суд осудил местную жительницу за убийство мужа. Как стало известно из материалов уголовного дела, женщина совершила преступление в апреле этого года. Мужчина нанес ей удары кулаком и табуретом во время распития алкоголя.