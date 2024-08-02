Пьяный тюменец до смерти забил свою супругу

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Трагедия произошла 30 июля в садовом товариществе «Медик». По информации следователей, мужчина был пьян.
Между супругами произошла ссора по незначительному поводу.Обвиняемый стал наносить женщине удары по голове и телу. Позже, от полученных травм она скончалась.
«В ходе расследования уголовного дела следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс различных экспертиз, в том числе и судебно-медицинская», — сообщили в пресс-службе СК.
Сейчас подозреваемый задержан. Следователи продолжают собирать доказательства.
Ранее «Наш город» сообщал, что ялуторовский районный суд осудил местную жительницу за убийство мужа. Как стало известно из материалов уголовного дела, женщина совершила преступление в апреле этого года. Мужчина нанес ей удары кулаком и табуретом во время распития алкоголя.