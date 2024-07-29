Тюменка убила мужа после избиения

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 04:02
Как стало известно из материалов уголовного дела, женщина совершила преступление в апреле этого года. Мужчина нанес ей удары кулаком и табуретом во время распития алкоголя. В ответ на это, осужденная схватила нож и нанесла потерпевшему 20 ударов. От полученных травм он скончался.
Обвиняемая признала свою вину. По месту жительства она характеризуется отрицательно.
Суд назначил убийце 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске расследуется уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве своей 60-летней подруги.