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Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

Тюменка убила мужа после избиения

29 июля 2024, 03:45
Ялуторовский районный суд осудил местную жительницу за убийство мужа. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Как стало известно из материалов уголовного дела, женщина совершила преступление в апреле этого года. Мужчина нанес ей удары кулаком и табуретом во время распития алкоголя. В ответ на это, осужденная схватила нож и нанесла потерпевшему 20 ударов. От полученных травм он скончался.

Обвиняемая признала свою вину. По месту жительства она характеризуется отрицательно.

Суд назначил убийце 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске расследуется уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве своей 60-летней подруги.

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