Тюменка убила мужа после избиения

Как стало известно из материалов уголовного дела, женщина совершила преступление в апреле этого года. Мужчина нанес ей удары кулаком и табуретом во время распития алкоголя. В ответ на это, осужденная схватила нож и нанесла потерпевшему 20 ударов. От полученных травм он скончался.