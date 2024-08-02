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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Похудеть за обедом. Лучшие продукты, чтобы сбросить вес

Похудеть за обедом. Лучшие продукты, чтобы сбросить вес

2 августа 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney
Чтобы сбросить вес, конечно, нужно ходить, заниматься спортом и вести активный образ жизни. Но, кроме того, нужно забывать и не забывать о диете.

5 лучших продуктов для того, чтобы начать скидывать килограммы, приводит портал «Newia.ru». Ими, конечно, не наешься, но если сделать их частью своего меню, то будет куда лучше для метаболизма и организма в целом.

Молочные продукты

Кефир, молоко, творог, йогурт. Очевидно, что все они содержат антиоксиданты, как раз для прочистки кишечника, но еще и способствуют снижению веса. Некоторые вообще составляют себе диету только на сыре или твороге. Оно работает, только привыкнуть тяжело.

Какао

Хорошая замена и чаю и кофе. Ускоряет метаболизм и способствует снижению веса. При этом, также заряжает энергией. Также напиток стабилизирует давление и держит в норме уровень холестерина.

Бразильские орехи

Довольно экзотический вариант, но очень полезен для щитовидной железы. Она то и влияет на то, как быстро происходит обмен веществ.

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Устрицы

Деликатес, зато очень полезный. Содержит цинк, повышает метаболизм, ну и ими точно можно поужинать или пообедать. Орехами и молоком, все-таки, сыт не будешь.

Бобовые

Фасоль, чечевица — все это содержит клетчатку, она способствует формированию кислот, за счет которых в организме используется больше энергии. Если после фасоли позаниматься спортом — вес можно сбросить достаточно быстро.

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