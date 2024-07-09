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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Диетолог рассказала, почему толстеют тюменцы.

Всего один лишний ингредиент! Диетолог рассказала, почему толстеют тюменцы

9 июля 2024, 10:21
Фото: 1MI
Диетолог рассказала, почему толстеют тюменцы.

Диетолог рассказала, почему толстеют тюменцы

В Тюмени стабильно растет число людей, страдающих от лишнего веса. Однако часто причина набора нежеланных килограммов кроется всего в одном ингредиенте, который современные люди потребляют в избыточном количестве. О нем «Нашему городу» рассказала врач-диетолог Виктория Антонова.

Речь идет о сахаре, который тюменцы потребляют не только в чистом виде, но и в десертах, напитках и даже колбасе и пельменях. Суточная норма не должна превышать 25 грамм, однако многие потребляют сахар в десятикратном объеме. Сейчас многие вовсе не пьют воду, заменяя ее сахарными напитками, что крайне пагубно сказывается на здоровье.

«Иногда достаточно отказаться от сахара и не сидеть на диетах, чтобы привести вес в норму. Это крайне калорийный продукт, который провоцирует скопление жира, повышает уровень инсулина и угнетает иммунитет. Контроль за потреблением сахара поможет выглядеть моложе, здоровее и чувствовать себя лучше», — говорит специалист.

И первым делом стоит отказать именно от сладких напитков, ведь в одном стакане колы уже содержится 20 граммов сахара. Для многих этот подсластитель буквально становится наркотиком и люди не могут перенести и дня без сахаросодержащих продуктов. А потому снижать потребление сахара нужно постепенно, но привести его в норму необходимо на благо здоровья.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени «молодеют» инфаркт и ишемия. Во многом это явления также связана с повышением численности людей, страдающих от лишнего веса.

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