Всего один лишний ингредиент! Диетолог рассказала, почему толстеют тюменцы

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Речь идет о сахаре, который тюменцы потребляют не только в чистом виде, но и в десертах, напитках и даже колбасе и пельменях. Суточная норма не должна превышать 25 грамм, однако многие потребляют сахар в десятикратном объеме. Сейчас многие вовсе не пьют воду, заменяя ее сахарными напитками, что крайне пагубно сказывается на здоровье.
«Иногда достаточно отказаться от сахара и не сидеть на диетах, чтобы привести вес в норму. Это крайне калорийный продукт, который провоцирует скопление жира, повышает уровень инсулина и угнетает иммунитет. Контроль за потреблением сахара поможет выглядеть моложе, здоровее и чувствовать себя лучше», — говорит специалист.
И первым делом стоит отказать именно от сладких напитков, ведь в одном стакане колы уже содержится 20 граммов сахара. Для многих этот подсластитель буквально становится наркотиком и люди не могут перенести и дня без сахаросодержащих продуктов. А потому снижать потребление сахара нужно постепенно, но привести его в норму необходимо на благо здоровья.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени «молодеют» инфаркт и ишемия. Во многом это явления также связана с повышением численности людей, страдающих от лишнего веса.