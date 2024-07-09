Всего один лишний ингредиент! Диетолог рассказала, почему толстеют тюменцы

И первым делом стоит отказать именно от сладких напитков, ведь в одном стакане колы уже содержится 20 граммов сахара. Для многих этот подсластитель буквально становится наркотиком и люди не могут перенести и дня без сахаросодержащих продуктов. А потому снижать потребление сахара нужно постепенно, но привести его в норму необходимо на благо здоровья.