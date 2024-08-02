Леонид Агутин выступит с концертом в Тюмени

Информации о том, будет ли вход на концерт свободным пока нет. В минувшем году с концертной программой в рамках промышленно-энергетического форума выступали Григорий Лепс и группа «Любэ». Вход на концерт «Любэ» был организован по приглашениям, Григорий Лепс выступал в рамках большой вечеринки-концерта для участников форума.