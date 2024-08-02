Леонид Агутин выступит с концертом в Тюмени

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
По словам организаторов мероприятия, выступление запланировано на главный день форума.
«Поехали! Кстати, саундтрек выбран далеко не случайно. Мы намекаем на концерт Леонида Агутина в главный день форума TNF», — сообщают организаторы в тг-канале форума TNF.
Информации о том, будет ли вход на концерт свободным пока нет. В минувшем году с концертной программой в рамках промышленно-энергетического форума выступали Григорий Лепс и группа «Любэ». Вход на концерт «Любэ» был организован по приглашениям, Григорий Лепс выступал в рамках большой вечеринки-концерта для участников форума.