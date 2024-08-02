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Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В Тюмени выступит Леонид Агутин

Леонид Агутин выступит с концертом в Тюмени

2 августа 2024, 06:19
Фото: ВК Леонид Агутин

В Тюмени выступит Леонид Агутин

Концерт российского певца состоится в рамках промышленно-энергетического форума TNF, который пройдет в областной столице с 16 по 19 сентября.

По словам организаторов мероприятия, выступление запланировано на главный день форума.

«Поехали! Кстати, саундтрек выбран далеко не случайно. Мы намекаем на концерт Леонида Агутина в главный день форума TNF», — сообщают организаторы в тг-канале форума TNF.

Информации о том, будет ли вход на концерт свободным пока нет. В минувшем году с концертной программой в рамках промышленно-энергетического форума выступали Григорий Лепс и группа «Любэ». Вход на концерт «Любэ» был организован по приглашениям, Григорий Лепс выступал в рамках большой вечеринки-концерта для участников форума.

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