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В Тюмени с концертом выступят «Любэ» и Григорий Лепс

В Тюмени с концертом выступят «Любэ» и Григорий Лепс

29 августа 2023, 10:27
Фото: ВК "Любэ"
Группа «Любэ» и Григорий Лепс выступят с концертной программой для участников Промышленно-энергетического форума TNF 2023. Оба концерта состоятся 20 сентября.

В опубликованной программе промышленно-энергетического форума указано, что концерт группы «Любэ» состоится рамках мероприятия, посвященного 70-летию Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Вход только по приглашениям. Выступление пройдет на территории мультицентра «Контора пароходства». Начало в 19:30.

Григорий Лепс будет выступать в рамках большой вечеринки-концерта для участников форума и друзей TNF. Мероприятие состоится в инженерном центре проекта «Речной порт» 20 сентября в 20:00.

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Напомним, промышленно-энергетический форум TNF 2023 пройдет в Тюмени с 18 по 21 сентября. В этом году его темой станет технологический суверенитет. Известно, что вход на мероприятие будет только по билетам, стоимость которых достигает 649 тысяч рублей.

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