В Тюмени с концертом выступят «Любэ» и Григорий Лепс

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В опубликованной программе промышленно-энергетического форума указано, что концерт группы «Любэ» состоится рамках мероприятия, посвященного 70-летию Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Вход только по приглашениям. Выступление пройдет на территории мультицентра «Контора пароходства». Начало в 19:30.
Григорий Лепс будет выступать в рамках большой вечеринки-концерта для участников форума и друзей TNF. Мероприятие состоится в инженерном центре проекта «Речной порт» 20 сентября в 20:00.
Напомним, промышленно-энергетический форум TNF 2023 пройдет в Тюмени с 18 по 21 сентября. В этом году его темой станет технологический суверенитет. Известно, что вход на мероприятие будет только по билетам, стоимость которых достигает 649 тысяч рублей.