В Тюмени с концертом выступят «Любэ» и Григорий Лепс

Напомним, промышленно-энергетический форум TNF 2023 пройдет в Тюмени с 18 по 21 сентября. В этом году его темой станет технологический суверенитет. Известно, что вход на мероприятие будет только по билетам, стоимость которых достигает 649 тысяч рублей.