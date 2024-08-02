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Published Сегодня, 04:50

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Updated Сегодня, 04:52

В Тюмени сбили двухлетнюю девочку

В Тюмени сбили двухлетнюю девочку

2 августа 2024, 04:50
Фото: ГИБДД Тюменской области
Во дворе дома в Тюмени сбили двухлетнюю девочку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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Дети

ДТП произошло на улице Клары Цеткин, 1 августа. Девочка получила травмы.

По предварительным данным, водитель выезжала с парковки задним ходом и не заметила малышку и ее бабушку.

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Подробности о состоянии здоровья ребенка не сообщаются. Обстоятельства аварии предстоит выяснять инспекторам.

Ранее «Наш город» сообщал, что во дворе тюменского дома сбили 8-летнего школьника. Мальчик выбежал из-за трансформаторной будки на проезжую часть и ударился об автомобиль.

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