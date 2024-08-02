В Тюмени сбили двухлетнюю девочку

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
ДТП произошло на улице Клары Цеткин, 1 августа. Девочка получила травмы.
По предварительным данным, водитель выезжала с парковки задним ходом и не заметила малышку и ее бабушку.
Подробности о состоянии здоровья ребенка не сообщаются. Обстоятельства аварии предстоит выяснять инспекторам.
Ранее «Наш город» сообщал, что во дворе тюменского дома сбили 8-летнего школьника. Мальчик выбежал из-за трансформаторной будки на проезжую часть и ударился об автомобиль.