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Posted 1 августа, 12:02

Published 1 августа, 12:02

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В Тюменской области прошла Спартакиада между детскими лагерями «Мы вместе»

В Тюменской области прошла Спартакиада между детскими лагерями «Мы вместе»

1 августа 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
Спартакиада — традиционное спортивное мероприятие Ассоциации «Мы вместе», которое проводится во время летних каникул на базе детского центра «Ребячья республика». В этом году соревнования прошли уже в 16 раз и были приурочены к 80-летию Тюменской области, сообщает департамент соцразвития региона.
Фото: сайт департамента соцразвития Тюменской области

Спартакиада прошла для спортсменов старшей возрастной группы с целью развития и популяризации здорового образа жизни среди детей и подростков Тюменской области. Участниками стали команды из загородных лагерей и центров: «Алые паруса», «Энергетик», «Витязь», «Серебряный бор», «Ребячья республика», «Остров детства», лагерь «имени Ю. А. Гагарина».

Всего 244 участника и более 300 болельщиков собрались в Областном центре «Ребячья республика», чтобы стать частью события и определить победителей. Этот день был насыщен яркими событиями, эмоциями, дружбой, новыми счастливыми знакомствами, встречами и стремлением занять лидирующие позиции, чтобы принести победу своему лагерю.

В этом году сборные команды загородных оздоровительных лагерей Тюменской области приняли участие в соревнованиях в следующих видах спорта: летний биатлон, мини-футбол, ринго, мини-лапта.

Церемонию награждения провели члены президиума во главе с Президентом Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» Ларисой Шиловой. В начале мероприятия все команды получили дипломы участников. Далее победителям и призёрам были вручены дипломы, медали и кубки.

Напомним, что учредителями и организаторами соревнований выступали департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области; Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»; Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий; Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика».

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