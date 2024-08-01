В Тюменской области прошла Спартакиада между детскими лагерями «Мы вместе»

Posted 1 августа, 12:02
Published 1 августа, 12:02
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Спартакиада прошла для спортсменов старшей возрастной группы с целью развития и популяризации здорового образа жизни среди детей и подростков Тюменской области. Участниками стали команды из загородных лагерей и центров: «Алые паруса», «Энергетик», «Витязь», «Серебряный бор», «Ребячья республика», «Остров детства», лагерь «имени Ю. А. Гагарина».
Всего 244 участника и более 300 болельщиков собрались в Областном центре «Ребячья республика», чтобы стать частью события и определить победителей. Этот день был насыщен яркими событиями, эмоциями, дружбой, новыми счастливыми знакомствами, встречами и стремлением занять лидирующие позиции, чтобы принести победу своему лагерю.
В этом году сборные команды загородных оздоровительных лагерей Тюменской области приняли участие в соревнованиях в следующих видах спорта: летний биатлон, мини-футбол, ринго, мини-лапта.
Церемонию награждения провели члены президиума во главе с Президентом Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» Ларисой Шиловой. В начале мероприятия все команды получили дипломы участников. Далее победителям и призёрам были вручены дипломы, медали и кубки.
Напомним, что учредителями и организаторами соревнований выступали департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области; Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»; Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий; Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика».