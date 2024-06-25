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Posted 25 июня, 12:22

Published 25 июня, 12:22

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Александр Моор: 62% тюменцев выбирают активный и здоровый образ жизни

Александр Моор: 62% тюменцев выбирают активный и здоровый образ жизни

25 июня 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
Все больше жителей Тюменской области выбирают спорт и здоровый образ жизни. Для этого повсеместно в регионе создаются новые площадки и центры, где все желающие могут заниматься физкультурой. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Моор.

По его словам, на сегодня уровень обеспеченности спортивными сооружениями вырос с 57,5% в 2021 году до 63,7% в 2023 году. За этот же период доля тюменцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 56,4% до 62%.

«В рамках нацпроекта „Демография“ активно реализуем федеральный проект „Спорт — норма жизни“ и региональную госпрограмму развития физкультуры и спорта», — отметил Александр Моор.

В регионе планомерно ведется работа по созданию и обновлению необходимой инфраструктуры как для любителей спорта, так и профессионалов. Одна из задач в деятельности регионального правительства создавать одинаково достойные условия и возможности для спортсменов и физкультурников в каждом городе и районе Тюменской области.

Напомним в День России, 12 июня, в Тюмени отметили олимпийский день масштабной программой с различными спортивными активностями. Главными событиями мероприятия стали — массовый забег турниры по баскетболу и настольному теннису

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