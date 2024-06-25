Александр Моор: 62% тюменцев выбирают активный и здоровый образ жизни

По его словам, на сегодня уровень обеспеченности спортивными сооружениями вырос с 57,5% в 2021 году до 63,7% в 2023 году. За этот же период доля тюменцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 56,4% до 62%.