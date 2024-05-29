nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 29 мая, 13:17

Published 29 мая, 13:17

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Тюменская область готовится к Всероссийскому олимпийскому дню

Тюменская область готовится к Всероссийскому олимпийскому дню

29 мая 2024, 13:17
Фото: 1MI
Всероссийский олимпийский день празднуется уже в 35-й раз. В Тюменской области к этому событию приурочена масштабная программа с различными спортивными активностями, которые будут проходить до 23 июня. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе правительства региона.
Фото: ГАУ ТО «ОСШОР Л. Н. Носковой» / сайт правительства Тюменской области

12 июня с 8:30 центральной площадкой мероприятия станет экопарк «Затюменский». Жителей и гостей региона здесь ожидает насыщенная программа. Главным событием мероприятия станет массовый забег, пройдут турниры по баскетболу и настольному теннису.

Кроме того, предусмотрены активности для зрителей и болельщиков. Желающие смогут пройти спортивное тестирование, поучаствовать в лотерее, сфотографироваться с известными тюменскими спортсменами.

Напомним, в прошлом году событие объединило более полутора тысяч поклонников активного и здорового образа жизни. А праздничную программу посетили почетные гости и сильнейшие спортсмены нашей страны, такие как Рустам Тотров, Ольга Мельник, Павел Тренихин, Павел Вавилов, Анна Фролина, Денис Кудрявцев и Анна Халманских.

В муниципальных образованиях региона тоже пройдут мероприятия в честь всероссийского праздника. Они включат показательные выступления по разным видам спорта, соревнования по мини-футболу, летние фестивали ВФСК «ГТО», мастер-классы и многое другое.

Праздник призван привлечь граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропагандирует здоровый образ жизни, продвигает и защищает олимпийские ценности.

Подпишитесь
Секреты Китая и Казахстана? Тюменская Тура начала стремительно мелеть
Сегодня, 06:38
Носят ошейники и хвосты: в Тюмени неизвестный создал орден детей-животных
Сегодня, 04:21
Самые шумные места в Тюмени назвали в Роспотребнадзоре
1 июня, 11:51
Алкоголь в общественных местах и рост пенсий: какие изменения ждут тюменцев с июня
31 мая, 01:00
Правда или ложь? Проверьте свои знания и интуицию в тесте об окружающем мире
31 мая, 05:34
Тюменские власти наконец определились с выплатами пострадавшим от паводка
31 мая, 14:52
"