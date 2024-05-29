Тюменская область готовится к Всероссийскому олимпийскому дню

Всероссийский олимпийский день празднуется уже в 35-й раз. В Тюменской области к этому событию приурочена масштабная программа с различными спортивными активностями, которые будут проходить до 23 июня. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото: ГАУ ТО «ОСШОР Л. Н. Носковой» / сайт правительства Тюменской области 12 июня с 8:30 центральной площадкой мероприятия станет экопарк «Затюменский». Жителей и гостей региона здесь ожидает насыщенная программа. Главным событием мероприятия станет массовый забег, пройдут турниры по баскетболу и настольному теннису. Кроме того, предусмотрены активности для зрителей и болельщиков. Желающие смогут пройти спортивное тестирование, поучаствовать в лотерее, сфотографироваться с известными тюменскими спортсменами. Напомним, в прошлом году событие объединило более полутора тысяч поклонников активного и здорового образа жизни. А праздничную программу посетили почетные гости и сильнейшие спортсмены нашей страны, такие как Рустам Тотров, Ольга Мельник, Павел Тренихин, Павел Вавилов, Анна Фролина, Денис Кудрявцев и Анна Халманских. В муниципальных образованиях региона тоже пройдут мероприятия в честь всероссийского праздника. Они включат показательные выступления по разным видам спорта, соревнования по мини-футболу, летние фестивали ВФСК «ГТО», мастер-классы и многое другое. Праздник призван привлечь граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропагандирует здоровый образ жизни, продвигает и защищает олимпийские ценности.