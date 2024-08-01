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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Тюмени пятые сутки ищут мужчину с травмированной рукой

В Тюмени пятые сутки ищут мужчину с травмированной рукой

1 августа 2024, 12:00
Фото: Поисковый отряд «Белая сова»
В Тюмени четыре дня назад пропал мужчина. Ни у родных, ни у поисков нет никаких зацепок и даже информации об обстоятельствах исчезновения.

Известно, что Федор Потупиков вышел из своего дома на улице Пышимской в два часа дня и исчез. Нет от него вестей с 27 июля, как раз со дня пропажи.

Приметы: мужчине на вид 40 лет, волосы с залысиной, рост под метр 80, волосы с залысиной. При этом на правой руке не гнутся 3 пальца.

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Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Федоре Александровиче, просим позвонить по телефонам: 02/102 полиция. +7 (3452) 27-01-00 — ОП №1 г. Тюмени +7 932-32-39-911 — Волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень»

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