В Тюмени пятые сутки ищут мужчину с травмированной рукой

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Известно, что Федор Потупиков вышел из своего дома на улице Пышимской в два часа дня и исчез. Нет от него вестей с 27 июля, как раз со дня пропажи.
Приметы: мужчине на вид 40 лет, волосы с залысиной, рост под метр 80, волосы с залысиной. При этом на правой руке не гнутся 3 пальца.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Федоре Александровиче, просим позвонить по телефонам: 02/102 полиция. +7 (3452) 27-01-00 — ОП №1 г. Тюмени +7 932-32-39-911 — Волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень»
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени уже третий день не могут найти пропавшую 16-летнюю девочку.