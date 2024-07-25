nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В Тюменской области пропала 15-летняя девочка

Ищут вторые сутки. В Тюменской области пропала 15-летняя девочка

25 июля 2024, 06:33
Фото: 1MI

В Тюменской области пропала 15-летняя девочка

Валерия Евстафьева ушла из дома утром 24 июля. Последний раз девочка выходила на связи с родными накануне около двух часов дня — Валерия сообщила родителям, что идет домой. Но до дома она так и не дошла — на телефонные звонки ребенок не отвечает.
Сюжет
Дети

По словам Ольги, мамы школьницы, в настоящее время к поискам Валерии подключены сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов.

Фото: Общественная организация «За безопасное детство»

Приметы: у Валерии русые волосы с красными прядками. На момент пропажи на ней была надета футболка белого цвета, джинсовые шорты белого цвета, на ногах кроссовки.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Валерии Евстафьевой, просят звонить по телефону 02 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спустя трое суток нашли пропавшего 15-летнего подростка Никиту Мамаева. В отношении школьника противоправных действий совершено не было.

Читайте также:
В правительстве Тюменской области объяснили, почему жителям Абатского не выдают водуВыход заблокирован: у тюменцев отобрали детскую площадку ради строительства магазинаЭлектромонтер получил удар током во время высотных работ в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Подростки#Новости тюмени#Тобольск#Поиск людей#Пропавшие#Поиск человека#Пропавшие дети#Пропавшая
Подпишитесь
Новостройки подешевеют? Рынку недвижимости в Тюмени грозят застой и неопределенность
Сегодня, 06:05
Из детских садов Тюмени массово увольняются воспитатели
Вчера, 03:19
«По подобию Москвы»: в Тюмени хотят запустить новый вид общественного транспорта
Вчера, 07:51
Надо менять концепцию! Независимый маркетолог раскритиковала брендбук Тюмени
Сегодня, 07:35
Мухи в столовой и нет воды. Тюменка честно рассказала об ужасах отдыха в Абхазии
Вчера, 11:21
Чечня мирит ягодку. Как раскол в Wildberries угрожает тюменскому рынку рекламы?
Вчера, 13:56