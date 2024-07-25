Ищут вторые сутки. В Тюменской области пропала 15-летняя девочка

В Тюменской области пропала 15-летняя девочка

Валерия Евстафьева ушла из дома утром 24 июля. Последний раз девочка выходила на связи с родными накануне около двух часов дня — Валерия сообщила родителям, что идет домой. Но до дома она так и не дошла — на телефонные звонки ребенок не отвечает.