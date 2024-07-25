Ищут вторые сутки. В Тюменской области пропала 15-летняя девочка

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
По словам Ольги, мамы школьницы, в настоящее время к поискам Валерии подключены сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов.
Приметы: у Валерии русые волосы с красными прядками. На момент пропажи на ней была надета футболка белого цвета, джинсовые шорты белого цвета, на ногах кроссовки.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Валерии Евстафьевой, просят звонить по телефону 02 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спустя трое суток нашли пропавшего 15-летнего подростка Никиту Мамаева. В отношении школьника противоправных действий совершено не было.