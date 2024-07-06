15-летний школьник пропал в Тюмени. Его ищут уже трое суток

Добавлено в 15:17: Поиски Никиты Мамаева прекращены — подростка нашли и с ним все в порядке. Об этом сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В ведомстве отметили, что по предварительным данным, противоправных действий в отношении подростка совершено не было.