15-летний школьник пропал в Тюмени. Его ищут уже трое суток

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Когда его видели в последний раз, он был одет в кофту с капюшоном черного цвета, брюки черного цвета и кроссовки черного цвета. Рост 1,75 метра, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темно-русые.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Никиты, просят звонить по телефону 8 (800) 700 5452 или 112.
Добавлено в 15:17: Поиски Никиты Мамаева прекращены — подростка нашли и с ним все в порядке. Об этом сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В ведомстве отметили, что по предварительным данным, противоправных действий в отношении подростка совершено не было.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе успешно завершились поиски пропавшего 12-летнего Алексея Михальченко. Подростка нашли в течение нескольких часов.