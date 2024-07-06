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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Тюмени третьи сутки ищут пропавшего 15-летнего подростка

15-летний школьник пропал в Тюмени. Его ищут уже трое суток

6 июля 2024, 09:53
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

В Тюмени третьи сутки ищут пропавшего 15-летнего подростка

В ориентировке, распространенной в социальных сетях, указано, что поиск Никиты Мамаева идет с 3 июля. Школьник ушел в неизвестном направлении из дома в микрорайоне Ватутино.

Когда его видели в последний раз, он был одет в кофту с капюшоном черного цвета, брюки черного цвета и кроссовки черного цвета. Рост 1,75 метра, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темно-русые.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Никиты, просят звонить по телефону 8 (800) 700 5452 или 112.

Добавлено в 15:17: Поиски Никиты Мамаева прекращены — подростка нашли и с ним все в порядке. Об этом сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В ведомстве отметили, что по предварительным данным, противоправных действий в отношении подростка совершено не было.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе успешно завершились поиски пропавшего 12-летнего Алексея Михальченко. Подростка нашли в течение нескольких часов.

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