Массово едут на пляж: тюменские трассы вновь сковали пробки

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Также движение затруднено на Червишевском тракте — от Федюнинского до памятника природы «Тополя». Затор наблюдается на Московском тракте — в районе поселка Московский, на Федюнинского — от Николая Федорова до Самарцева.
В пробке стоят водители в районе базы отдыха «Пруд Лесной» — там произошло ДТП. Также затруднено движение на Ялуторовском тракте, в районе озера Андреевское, в районе поселка Боровский.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жаркая погода продержится до конца следующей недели. Сегодня в областной столице максимальная температура воздуха составит +26…+28.