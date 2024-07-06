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Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

На тюменских дорогах образовали пробки

Массово едут на пляж: тюменские трассы вновь сковали пробки

6 июля 2024, 08:11
Фото: 1MI

На тюменских дорогах образовали пробки

Движение затруднено на автодорогах на выезде из города. Пробка от Окружной дороги до базы отдыха «Верхний бор» образовалась на Салаирском тракте.

Также движение затруднено на Червишевском тракте — от Федюнинского до памятника природы «Тополя». Затор наблюдается на Московском тракте — в районе поселка Московский, на Федюнинского — от Николая Федорова до Самарцева.

В пробке стоят водители в районе базы отдыха «Пруд Лесной» — там произошло ДТП. Также затруднено движение на Ялуторовском тракте, в районе озера Андреевское, в районе поселка Боровский.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жаркая погода продержится до конца следующей недели. Сегодня в областной столице максимальная температура воздуха составит +26…+28.

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