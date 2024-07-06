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Updated Сегодня, 08:38

Ялуторовские медики спасли пенсионерку с раком слепой кишки

Ялуторовские медики спасли пенсионерку с раком слепой кишки

6 июля 2024, 08:36
Фото: 1MI
86-летняя женщина поступила в больницу с сильными болями в животе. Врачи экстренно направили пациентку на обследование, которое выявило рак слепой кишки.

Бригада хирургов Ялуторовской больницы выполнила операцию по удалению правой половины толстой кишки. Послеоперационный период прошел без осложнений. В настоящее время пациентка находится уже дома и ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее «Наш Город» писал, что департамент здравоохранения Тюменской области опубликовал заработки главврачей региональных медучреждений. Самым богатым оказался главный врач ОКБ №1 Иван Попов — в 2023 году в среднем в месяц он зарабатывал 410 тысяч рублей.

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