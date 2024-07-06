Ялуторовские медики спасли пенсионерку с раком слепой кишки

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:38
Бригада хирургов Ялуторовской больницы выполнила операцию по удалению правой половины толстой кишки. Послеоперационный период прошел без осложнений. В настоящее время пациентка находится уже дома и ее здоровью ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что департамент здравоохранения Тюменской области опубликовал заработки главврачей региональных медучреждений. Самым богатым оказался главный врач ОКБ №1 Иван Попов — в 2023 году в среднем в месяц он зарабатывал 410 тысяч рублей.