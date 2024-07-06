Актеров с древнерусской внешностью ищут в Тюмени для съемок в сказке «Горыныч»

Обязательное требование для девушек: рост от 164 до 175 см, размеры одежды от 42 до 48, естественный оттенок волос (светлые, русые, рыжие, тёмно-русые) и длиной от плеч. Без пирсинга и татуировок на видимых местах, без перманентного макияжа, ботокса, нарощенных ресниц, без современного маникюра (форма ногтей), без покрытия на ногтях.