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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В Тюменской области ищут актеров массовки для съемок в фильме «Горыныч»

Актеров с древнерусской внешностью ищут в Тюмени для съемок в сказке «Горыныч»

6 июля 2024, 07:28
Фото: 1MI

В Тюменской области ищут актеров массовки для съемок в фильме «Горыныч»

Кастинг объявили создатели фильма «По щучьему велению». В опубликованном в группе «Тематический парк Тобол» сообщении, указано, что требуются музыканты и певцы, девушки, умеющие петь частушки и мужчины, умеющие петь и играть на народных инструментах.
«Если Вы хотите принять участие в съёмках доброго семейного кино, обладаете типичной древнерусской внешностью и имеете возможность посвятить этому летний месяц с 12 июля по 12 августа», — отмечено в объявлении.

Обязательное требование для девушек: рост от 164 до 175 см, размеры одежды от 42 до 48, естественный оттенок волос (светлые, русые, рыжие, тёмно-русые) и длиной от плеч. Без пирсинга и татуировок на видимых местах, без перманентного макияжа, ботокса, нарощенных ресниц, без современного маникюра (форма ногтей), без покрытия на ногтях.

Обязательное требование для мужчин: рост от 170 до 186 см, размеры одежды от 46 до 58. С естественными оттенками волос (светлые, русые, рыжие, темно-русые), без выбритых затылков, висков, или лысые. Приветствуются бороды, усы. Без татуировок и пирсинга на видимых частях тела.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылась вакансия актера хоррор квеста. Сотруднику обещают заработок до 100 тысяч рублей в месяц.

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