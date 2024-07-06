Актеров с древнерусской внешностью ищут в Тюмени для съемок в сказке «Горыныч»

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
«Если Вы хотите принять участие в съёмках доброго семейного кино, обладаете типичной древнерусской внешностью и имеете возможность посвятить этому летний месяц с 12 июля по 12 августа», — отмечено в объявлении.
Обязательное требование для девушек: рост от 164 до 175 см, размеры одежды от 42 до 48, естественный оттенок волос (светлые, русые, рыжие, тёмно-русые) и длиной от плеч. Без пирсинга и татуировок на видимых местах, без перманентного макияжа, ботокса, нарощенных ресниц, без современного маникюра (форма ногтей), без покрытия на ногтях.
Обязательное требование для мужчин: рост от 170 до 186 см, размеры одежды от 46 до 58. С естественными оттенками волос (светлые, русые, рыжие, темно-русые), без выбритых затылков, висков, или лысые. Приветствуются бороды, усы. Без татуировок и пирсинга на видимых частях тела.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылась вакансия актера хоррор квеста. Сотруднику обещают заработок до 100 тысяч рублей в месяц.