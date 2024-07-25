Электромонтер получил удар током во время высотных работ в Тюмени

По результатам проверки выяснилось, что причиной несчастного случая послужили неудовлетворительная организация работ и несоблюдение правил безопасности. Кроме того, пострадавший не проходил медосмотр и психиатрическое освидетельствование. Работодателя привлекли к административной ответственности.