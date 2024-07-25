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Электромонтер получил удар током во время высотных работ в Тюмени

Электромонтер получил удар током во время высотных работ в Тюмени

25 июля 2024, 06:09
Фото: 1MI
Инцидент произошел 18 июня в СНТ «Дубравушка». Организацию, в которой работал мужчина, привлекли к ответственности.

В Тюмени электромонтер ООО «Дорстрой» получил удар током во время выполнения работ. Инцидент произошел 18 июня в СНТ «Дубравушка», жители которого пожаловались на свисающий провод.

«По прибытию на место один электромонтер остался у опоры линии электропередач. Второй отлучился и вернулся через несколько минут с автовышкой. Затем пострадавший поднялся в люльку, и водитель автовышки поднял её до нужной высоты. Водитель, увидев, что работник падает, незамедлительно опустил люльку. В результате электромонтер получил травму от воздействия электрического тока», — пояснили в Госинспекции труда в Тюменской области.
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По результатам проверки выяснилось, что причиной несчастного случая послужили неудовлетворительная организация работ и несоблюдение правил безопасности. Кроме того, пострадавший не проходил медосмотр и психиатрическое освидетельствование. Работодателя привлекли к административной ответственности.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени бетонщик упал в шахту лифта. Мужчина скончался в больнице.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Несчастный случай#Электроэнергия
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