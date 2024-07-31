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В Тюмени уже третий день не могут найти пропавшую 16-летнюю девочку

В Тюмени уже третий день не могут найти пропавшую 16-летнюю девочку

31 июля 2024, 09:43
Фото: 1MI
В Тюмени третий день идут поиски пропавшей 16-летней девочки. Школьница пропала еще в начале недели. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».

В середине дня 29 июля 16-летняя Софья Парфенова ушла из дома с улицы 25 лет Октября. До сих пор ее местонахождение не установлено, на связь с близкими она не выходит. Поиски продолжаются в течение трех дней, информирует поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».

— Приметы: на вид 16-18 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, длинные русые волосы. Была одета: черно-зеленая кофта с фиолетовым воротником, бежевые кроссовки, черные брюки и кепка, — указано в ориентировке.

Представители поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» просят всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей Софье Парфеновой, обратиться к волонтерам.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пропавшие#Пропавшие без вести
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