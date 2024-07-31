В Ярковском районе нашли потерявшуюся пенсионерку

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюмени пропал по дороге из Тюмени в Уфу. Поиски Дмитрия Жукова продолжаются почти два месяца. Крайний раз мужчину видели 26 мая. В тот день на своем автомобили он выехал в сторону Уфы (Республика Башкортостан), после чего перестал выходить на связь с родными.