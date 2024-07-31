В Ярковском районе нашли потерявшуюся пенсионерку

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Published Сегодня, 02:30
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Сообщается, что 86-летняя Амина самостоятельно вышла из леса. Он пропала 27 июля, когда отправилась за грибами.
К поиску женщины были привлечены спасатели, сотрудники полиции, авиабазы и добровольцы. Кроме того, в работе было задействовано 14 единиц техники.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюмени пропал по дороге из Тюмени в Уфу. Поиски Дмитрия Жукова продолжаются почти два месяца. Крайний раз мужчину видели 26 мая. В тот день на своем автомобили он выехал в сторону Уфы (Республика Башкортостан), после чего перестал выходить на связь с родными.