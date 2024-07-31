nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:32

Updated Сегодня, 02:32

В Ярковском районе нашли потерявшуюся пенсионерку

В Ярковском районе нашли потерявшуюся пенсионерку

31 июля 2024, 02:30
Фото: МЧС России по Тюменской области
Пенсионерка из деревни Матмассы Ярковского района нашлась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Сообщается, что 86-летняя Амина самостоятельно вышла из леса. Он пропала 27 июля, когда отправилась за грибами.

К поиску женщины были привлечены спасатели, сотрудники полиции, авиабазы и добровольцы. Кроме того, в работе было задействовано 14 единиц техники.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюмени пропал по дороге из Тюмени в Уфу. Поиски Дмитрия Жукова продолжаются почти два месяца. Крайний раз мужчину видели 26 мая. В тот день на своем автомобили он выехал в сторону Уфы (Республика Башкортостан), после чего перестал выходить на связь с родными.

Читайте также:
Пропавшего в Тюмени блогера Тихоновского признали погибшимПропал в конце мая: 43-летнего мужчину ищут в ТюмениЗагадочное исчезновение: тюменец пропал по дороге из Тюмени в Уфу
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Поиски#Поиски пропавших#Поиски человека
Подпишитесь
Ссылка для бодрого старта. Чего ждать от нового главы Тобольска Петра Вагина?
Вчера, 08:05
И как ездить с коляской?! Тюменские мамочки не могут уехать с Лесобазы без пересадки
Вчера, 08:18
Прощание с ютубом. Чего ждать от начавшегося замедления видеохостинга?
Вчера, 10:26
Испытание для метеозависимых тюменцев. График магнитных бурь на август 2024 года
Вчера, 11:29
Могут начать глупеть? Как интеллект тюменцев связан с их доходами?
Вчера, 05:59
Сразу трое жителей Тюменской области погибли в зоне СВО на Украине
Вчера, 06:09