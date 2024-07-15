Пропавшего в Тюмени блогера Тихоновского признали погибшим

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 14:00
Следователи обнаружили тело неизвестного мужчины в районе СНТ поселка Боровский. Следственный комитет заявил, что проведет экспертизу для установления личности.
Однако издание 72.ру со ссылкой на собственные источники пишет, что Тихоновского уже опознали родственники. Тело нашли в той ж одежде, в которой очевидцы видели его в последний раз.
Блогеру было 42 года. Ранее «Наш город» сообщал, что Илья уехал из деревни Онуфриево (Исетский район) в Тюмень по делам и в магазин за покупками. Домой вернуться он должен был вечером, однако связь с ним пропала.