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Пропавшего в Тюмени блогера Тихоновского признали погибшим

Пропавшего в Тюмени блогера Тихоновского признали погибшим

15 июля 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney
Пропавшего в Тюмени блогера Тихоновского признали погибшим<br/> Блогер Илья Тихоновский, который пропал в январе 2024 года найден погибшим. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Следователи обнаружили тело неизвестного мужчины в районе СНТ поселка Боровский. Следственный комитет заявил, что проведет экспертизу для установления личности.

Однако издание 72.ру со ссылкой на собственные источники пишет, что Тихоновского уже опознали родственники. Тело нашли в той ж одежде, в которой очевидцы видели его в последний раз.

Фото: ЛизаАлерт

Блогеру было 42 года. Ранее «Наш город» сообщал, что Илья уехал из деревни Онуфриево (Исетский район) в Тюмень по делам и в магазин за покупками. Домой вернуться он должен был вечером, однако связь с ним пропала.

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