Поиски человека

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2024
В Ярковском районе нашли потерявшуюся пенсионерку
Пенсионерка из деревни Матмассы Ярковского района нашлась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.
31 июля, 02:30
СК завел дело из-за пропавших тюменских детей
Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело из-за потерявшихся в лесу детей из Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
6 июня, 15:24
В Тюмени, Новосибирске и Томске ищут пропавшего голубоглазого мужчину
21 мая, 16:16
2023
Экстрасенсы не ошиблись: пропавшего более года назад тюменца нашли мертвым
Пропавшего 31-летнего тюменца разыскивали с февраля прошлого года.
27 июля 2023, 01:54
В Тюменской области разыскивают молодую девушку: ей нужна медицинская помощь
В Тюменской области 4 дня назад пропала 21-летняя жительница Ишима.
14 июля 2023, 08:57
В Тюмени разыскивают пожилого мужчину, пропавшего перед Международным женским днем
Сергей Александрович Пономарев 1966 года рождения пропал 7 марта 2023 года.
8 июля 2023, 15:14
Пропавшего на днях тюменца, которому требовалась медицинская помощь, нашли мертвым
Поиски пропавшего на днях мужчины 1972 года рождения завершены, сообщили в поисковм отряде «Белая Сова».
7 июля 2023, 16:18
В Тюменской области ищут мужчину: ему нужна медицинская помощь
В Тобольске пропал 51-летний Виктор Учаев.
6 июля 2023, 01:43
В Тюмени ищут мужчину, уехавшего на рыбалку 1 июля
В социальной сети Вконтакте сообщают о пропавшем несколько дней назад 50-летнем жителе деревни Яр Ялуторовского района.
5 июля 2023, 04:08
Тюменку, пропавшую в лесу вчера, нашли. Ей нужна медицинская помощь
Пропавшую в лесу тюменку нашли и передали сестре, сообщили сегодня утром в ДПСО «Тюменьрегионспас».
5 июля 2023, 03:03
Пропавшего молодого тюменца нашли через 8 дней
Сегодня в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень» сообщили, что пропавшего на днях 31-летнего тюменца нашли живым.
14 июня 2023, 08:11
Пропал человек: молодого тюменца ищут уже неделю
Пётр Асламов ушёл из дома по улице Новосёлов 5 июня 2023 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
12 июня 2023, 15:04
Пропавшую в мае тюменку все ещё не могут найти: в последний раз её видели на трассе
Кристина Рычкова ушла из дома 31 мая. Появилась информация, что в тот день её видели на трассе Тюмень — Омск.
9 июня 2023, 09:16
Пропал человек: 46-летнего тюменца не могут найти уже более двух месяцев
Житель села Чикча Тюменского района, 46-летний Энгергальд Сергей Фёдорович, пропал 27 марта 2023 года.
1 июня 2023, 13:36
В Тюмени больше месяца ищут пропавшую женщину, нуждающуюся в медицинской помощи
Баян Макатова пропала в селе Боровое Ишимского района 17 апреля 2023 года.
31 мая 2023, 01:08
В регионе уже две недели не могут найти двух тюменцев
Срочные поиски 44-летнего мужчины и 54-летней женщины объявили в Армизонском районе. Об этом сообщили в поиско-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
18 мая 2023, 01:03
Пропавшую тюменку ищут уже сутки
Тридцатисемилетняя женщина пропала вчера в селе Стрехнино Ишимского района, сообщили в поиско-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
17 мая 2023, 08:14
Тюменцы нашли пропавшего более суток назад дедушку
Пожилого тюменца, ушедшего на прогулку в районе Тюменская слобода вечером 18 апреля, нашли в 9 км от дома. Отчет о его поиске появился сегодня в ДПСО «ТюменьРегионСпас».
20 апреля 2023, 14:36
Сегодня в Тюмени пропал 13-летний мальчик
В Тюмени ищут 13-летнего мальчика Даниила Кокшарова, пропавшего 20 марта в селе Боровки, информация об этом появилась в ДПСО«ТюменьРегионСпас».
20 марта 2023, 16:18
В Тюмени около двух недель не могут найти пропавшую женщину
В Тюмени около двух недель ищут 37-летнюю Ольгу Волосникову. Женщина пропала в праздник, 8 марта, сообщают в ДПСО «Тюменьрегионспас».
20 марта 2023, 08:30

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