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Тюменец, выпавший из окна дома, скончался

Тюменец, выпавший из окна дома, скончался

1 августа 2024, 04:13
Фото: 1MI
Житель Тюмени, который выпал из окна третьего этажа дома на Ямской, 69, скончался в больнице. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Известно, что погибшему было 20 лет. За его жизнь боролись медики.

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«Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 17:44. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. Медицинский персонал всевозможно боролся за жизнь пациента», — цитирует 72.ру пресс-службу депздрава.

Спасти пострадавшего не удалось. Он получил тяжёлые травмы. В больнице он находился в критическом состоянии.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец пытался задушить кошку возле ветклиники, чтобы не платить за лечение. Животное выпало из окна и сломало лапы.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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