Тюменец, выпавший из окна дома, скончался

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
«Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 17:44. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. Медицинский персонал всевозможно боролся за жизнь пациента», — цитирует 72.ру пресс-службу депздрава.
Спасти пострадавшего не удалось. Он получил тяжёлые травмы. В больнице он находился в критическом состоянии.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец пытался задушить кошку возле ветклиники, чтобы не платить за лечение. Животное выпало из окна и сломало лапы.