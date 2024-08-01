Сомнительный ужин. Сразу в 13 ресторанах Тюмени использовали опасное мясо

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Как выяснили специалисты, для приготовления блюд использовалось мясо, нигде не зарегистрированное и при этом не имеющее документов, которое подтверждало бы его безопасности. Наткнуться на продукты сомнительного качества можно было в:
После проверки всем 13 заведениям было выдано предостережения. Для дальнейших разбирательств информацию передали в региональный Роспотребнадзор. Партия сомнительного мяса была изъята.
Ранее сообщалось о том, что еще два заведения в Тюмени готовили блюда из опасного мяса.