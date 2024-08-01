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Сомнительный ужин. Сразу в 13 ресторанах Тюмени использовали опасное мясо

Сомнительный ужин. Сразу в 13 ресторанах Тюмени использовали опасное мясо

1 августа 2024, 10:06
Фото: 1MI
В 13 тюменских заведения для готовки использовали опасное мясо. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

Как выяснили специалисты, для приготовления блюд использовалось мясо, нигде не зарегистрированное и при этом не имеющее документов, которое подтверждало бы его безопасности. Наткнуться на продукты сомнительного качества можно было в:

  • кафе «Duner на углях»;
  • ресторанный комплекс «Виктория»;
  • кафе «Замок дружбы»;
  • ресторан Barashka;
  • ресторан «Сербия»;
  • кафе Big and hot;
  • ресторан «Колокольниковъ»;
  • компания по продаже и доставке суши «Е»;
  • доставка суши Komilfo;
  • ресторан-трактир «Распутинский»;
  • кафе «Queen пицца»;
  • кафе Buter Bro;
  • ресторан «Айва».
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После проверки всем 13 заведениям было выдано предостережения. Для дальнейших разбирательств информацию передали в региональный Роспотребнадзор. Партия сомнительного мяса была изъята.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Мясо
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