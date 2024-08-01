Рейс из Тюмени в Махачкалу задержали более, чем на 14 часов

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:25
Рейс авиакомпании «Ред Вингс» должен был отправиться в 16:25, 31 июля. Однако самолёт вылетел только сегодня, 1 августа, в 06:45.
В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что задержка была связана с неисправностью воздушного судна. На рейс были зарегистрированы 103 человека.
Надзорное ведомство контролировало комплекс оказания услуг пассажирам.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени более, чем на 15 часов задержали вылеты международных рейсов. Причина та же — технические неполадки.