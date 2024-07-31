Их выбирает каждый! Тюменцам назвали самые комфортные авто для покупки в этом году

Эту марку любят за стиль и при этом бюджетность. Для своей цены выглядят машины очень эффектно, некоторые даже напоминают Ford «Мустанг». ia EV6, Carnival MPV и K5 заняли первые места в своих сегментах, что еще раз подчеркивает привлекательность и рыночную силу бренда.