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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Их выбирает каждый! Тюменцам назвали самые комфортные авто для покупки в этом году

Их выбирает каждый! Тюменцам назвали самые комфортные авто для покупки в этом году

31 июля 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney
Авторитетное агентство J.D. Power опубликовала результаты опроса владельцев автомобилей APEAL за 2024 год. В нем содержатся интересные сведения для потенциальных покупателей.

Исследование основывалось на отзывах покупателей по прошествии 90 дней после покупки машины. Собирали для рейтинга замечания или похвалы пользователей на двигатель, комфорт, расход топлива и так далее. Данные приводит портал «Новая Хакасия».

GMC

Пятерку лидеров открывает американская компания, выпускающая кроссоверы, пикапы и мощные автомобили. Нареканий при этом она не называла у большинства пользователей. Особенно нравятся владельцам GMC Sierra и Terrain.

Hyundai

Корейская легенда и самый популярный автомобиль среди бюджетных иномарок. От модели к модели растет комфорт и растет число новых фишек.

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Kia

Эту марку любят за стиль и при этом бюджетность. Для своей цены выглядят машины очень эффектно, некоторые даже напоминают Ford «Мустанг». ia EV6, Carnival MPV и K5 заняли первые места в своих сегментах, что еще раз подчеркивает привлекательность и рыночную силу бренда.

Ram

Тяжеловесы, кроссоверы, пикапы. Эти иномарки оценили за отличные характеристики, дизайн и проходимость.

MINI

Лидер рейтинга, MINI, привлекает водителей дизайном, производительностью и общим удовлетворением от вождения. При этом модель Countryman становится лидером по статистике аналитиков уже второй год подряд.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени скупают запчасти для иномарок. В лидерах Audi и Haval.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Топливо#Авто#Иномарки
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