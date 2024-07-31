Их выбирает каждый! Тюменцам назвали самые комфортные авто для покупки в этом году

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Исследование основывалось на отзывах покупателей по прошествии 90 дней после покупки машины. Собирали для рейтинга замечания или похвалы пользователей на двигатель, комфорт, расход топлива и так далее. Данные приводит портал «Новая Хакасия».
Пятерку лидеров открывает американская компания, выпускающая кроссоверы, пикапы и мощные автомобили. Нареканий при этом она не называла у большинства пользователей. Особенно нравятся владельцам GMC Sierra и Terrain.
Корейская легенда и самый популярный автомобиль среди бюджетных иномарок. От модели к модели растет комфорт и растет число новых фишек.
Эту марку любят за стиль и при этом бюджетность. Для своей цены выглядят машины очень эффектно, некоторые даже напоминают Ford «Мустанг». ia EV6, Carnival MPV и K5 заняли первые места в своих сегментах, что еще раз подчеркивает привлекательность и рыночную силу бренда.
Тяжеловесы, кроссоверы, пикапы. Эти иномарки оценили за отличные характеристики, дизайн и проходимость.
Лидер рейтинга, MINI, привлекает водителей дизайном, производительностью и общим удовлетворением от вождения. При этом модель Countryman становится лидером по статистике аналитиков уже второй год подряд.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени скупают запчасти для иномарок. В лидерах Audi и Haval.