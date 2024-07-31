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В Тюмени в два раза вырос спрос на запчасти для Audi и Haval

В лидерах Audi и Haval: тюменцы скупают запчасти для иномарок

31 июля 2024, 05:48
Фото: 1MI

В Тюмени в два раза вырос спрос на запчасти для Audi и Haval

В регионе в два раза за последний год увеличился уровень продаж запчастей для автомобилей данных марок. Также на 86% возрос спрос на запчасти для Chery. Об этом сообщили аналитики Авито Авто.

Что касается доли продаж, то в лидерах находятся запчасти для Hyundai (9% продаж от общего числа). На втором месте — детали для KIA (9%), на третьем — запчасти для Toyota с долей 6%. Топ-5 замыкают Lada и BMW (5% и 2%).

По словам аналитиков, наиболее востребованы у тюменцев кузовные детали — зеркала, бампера, капоты и прочее. На эту категорию приходится 31% продаж. На втором месте — элементы электрооборудования с долей 14%: их продажи выросли на 37%, на третьем — двигатели и детали для них (11%). Их стали покупать чаще на 40%.

В целом продажи автозапчастей с начала этого года в Тюменской области увеличились на 23%. 60% покупок приходится на новые запчасти, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени предстоящей осенью могут подорожать услуги такси. На рост цен влияние окажут дефицит водителей, увеличение стоимости топлива, запчастей.

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