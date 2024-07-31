В лидерах Audi и Haval: тюменцы скупают запчасти для иномарок

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Что касается доли продаж, то в лидерах находятся запчасти для Hyundai (9% продаж от общего числа). На втором месте — детали для KIA (9%), на третьем — запчасти для Toyota с долей 6%. Топ-5 замыкают Lada и BMW (5% и 2%).
По словам аналитиков, наиболее востребованы у тюменцев кузовные детали — зеркала, бампера, капоты и прочее. На эту категорию приходится 31% продаж. На втором месте — элементы электрооборудования с долей 14%: их продажи выросли на 37%, на третьем — двигатели и детали для них (11%). Их стали покупать чаще на 40%.
В целом продажи автозапчастей с начала этого года в Тюменской области увеличились на 23%. 60% покупок приходится на новые запчасти, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени предстоящей осенью могут подорожать услуги такси. На рост цен влияние окажут дефицит водителей, увеличение стоимости топлива, запчастей.