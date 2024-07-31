В лидерах Audi и Haval: тюменцы скупают запчасти для иномарок

По словам аналитиков, наиболее востребованы у тюменцев кузовные детали — зеркала, бампера, капоты и прочее. На эту категорию приходится 31% продаж. На втором месте — элементы электрооборудования с долей 14%: их продажи выросли на 37%, на третьем — двигатели и детали для них (11%). Их стали покупать чаще на 40%.