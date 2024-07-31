Грешное дело рядом: чем опасен для тюменцев августовский ретроградный Меркурий?

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Непростой период ретроградного Меркурия наступит уже 5 августа и продлится до 28 августа. По словам астролога, в этот период стоит отказаться от:
Сконцентрироваться стоит на спокойствии и завершении ранее запланированных и начатых процессов. Также период подойдет для того, чтобы избавиться от всего лишнего, будь то эмоциональный груз или лишние вещи.
«Тяжелое проявление ожидается, будет очень клонить к грешным делам: изменам, обманам и злословию. С этим нужно бороться, в противном случае вам все с троекратном размере вернется, а обо всем сделанном вы сильно пожалеете», — говорит Зира.
В период ретроградного движения Меркурия стоит больше времени проводить с родными и близкими людьми и стараться избегать конфликтных ситуаций.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в августе тюменцев ждет геошторм, который предварительно оценивается в 5-6 баллов.