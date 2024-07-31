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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Тюменцев предупредили об опасности ретроградного Меркурия.

Грешное дело рядом: чем опасен для тюменцев августовский ретроградный Меркурий?

31 июля 2024, 07:22
Фото: 1MI
Тюменцев предупредили об опасности ретроградного Меркурия.

Тюменцев предупредили об опасности ретроградного Меркурия

С 5 августа беспощадный ретроградный Меркурий обещает внести серьезные коррективы в жизнь тюменцев. Астролог Наталья Зира говорит о том, что высок риск измен, разрыва отношений, срывов планов и финансового краха.

Непростой период ретроградного Меркурия наступит уже 5 августа и продлится до 28 августа. По словам астролога, в этот период стоит отказаться от:

  • совершения сделок;
  • встреч с бывшими партнерами;
  • займа денег;
  • ремонта;
  • изменения своего статуса.

Сконцентрироваться стоит на спокойствии и завершении ранее запланированных и начатых процессов. Также период подойдет для того, чтобы избавиться от всего лишнего, будь то эмоциональный груз или лишние вещи.

«Тяжелое проявление ожидается, будет очень клонить к грешным делам: изменам, обманам и злословию. С этим нужно бороться, в противном случае вам все с троекратном размере вернется, а обо всем сделанном вы сильно пожалеете», — говорит Зира.

В период ретроградного движения Меркурия стоит больше времени проводить с родными и близкими людьми и стараться избегать конфликтных ситуаций.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в августе тюменцев ждет геошторм, который предварительно оценивается в 5-6 баллов.

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