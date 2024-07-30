Выносят ведрами: в тюменских лесах появились лисички

По словам тюменцев, за груздями и лисичками можно смело отправляться в леса в районе Велижанского, Московского, Червишевского трактов. Также лисички можно найти по Ирбитскому тракту и в районе деревни Салаирка, под Заводоуковском, в районе реки Тавды.