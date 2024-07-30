Выносят ведрами: в тюменских лесах появились лисички

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
По словам тюменцев, за груздями и лисичками можно смело отправляться в леса в районе Велижанского, Московского, Червишевского трактов. Также лисички можно найти по Ирбитскому тракту и в районе деревни Салаирка, под Заводоуковском, в районе реки Тавды.
Точные координаты грибники не раскрывают, но отмечают, что после прошедших в регионе дождей — грибов появилось очень много.
Кстати, в Тюмени лисичками, груздями и другими грибами начали торговать на стихийных рынках. В среднем стоимость небольшого ведра варьируется от 230 до 350 рублей. Торговцы отмечают, что преимущественно везут грибы из Курганской и Свердловской областей. Также продают свежие грибы на Авито — в среднем 5-литровое ведро лисичек стоит 1 тысячу рублей, 10-литровое ведро груздей — 1,2 тысячи рублей, белые грибы, 5-литровое ведро, стоят около 1,5 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских лесах созрела черника. Правда, в этом году ягод крайне мало вследствие заморозков.