nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

В тюменских лесах появились грузди и лисички

Выносят ведрами: в тюменских лесах появились лисички

30 июля 2024, 07:59
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

В тюменских лесах появились грузди и лисички

В тюменских лесах начался грибной бум — жители региона набирают ведрами дикоросы, а точнее лисички и грузди. За пару часов любители тихой охоты набирают несколько ведер грибов.

По словам тюменцев, за груздями и лисичками можно смело отправляться в леса в районе Велижанского, Московского, Червишевского трактов. Также лисички можно найти по Ирбитскому тракту и в районе деревни Салаирка, под Заводоуковском, в районе реки Тавды.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Точные координаты грибники не раскрывают, но отмечают, что после прошедших в регионе дождей — грибов появилось очень много.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Кстати, в Тюмени лисичками, груздями и другими грибами начали торговать на стихийных рынках. В среднем стоимость небольшого ведра варьируется от 230 до 350 рублей. Торговцы отмечают, что преимущественно везут грибы из Курганской и Свердловской областей. Также продают свежие грибы на Авито — в среднем 5-литровое ведро лисичек стоит 1 тысячу рублей, 10-литровое ведро груздей — 1,2 тысячи рублей, белые грибы, 5-литровое ведро, стоят около 1,5 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских лесах созрела черника. Правда, в этом году ягод крайне мало вследствие заморозков.

Читайте также:
Дешевле пешком. Такси подорожает осенью в ТюмениРебенок с лишними пальцами на руках и стопах родился в ТюмениСразу трое жителей Тюменской области погибли в зоне СВО на Украине
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени
Подпишитесь
Ссылка для бодрого старта. Чего ждать от нового главы Тобольска Петра Вагина?
Сегодня, 08:05
И как ездить коляской?! Тюменские мамочки не могут уехать с Лесобазы без пересадки
Сегодня, 08:18
Неспособное поколение. Тюменские работодатели недовольны потоком молодых сотрудников
Вчера, 06:10
«Замедляют нас всех»: тюменский депутат ГД выступила против блокировки YouTube
Вчера, 05:30
Могут начать глупеть? Как интеллект тюменцев связан с их доходами?
Сегодня, 05:59
Сразу трое жителей Тюменской области погибли в зоне СВО на Украине
Сегодня, 06:09