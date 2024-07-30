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В Тюмени ожидают тёплую погоду без осадков

В Тюмени ожидают тёплую погоду без осадков

30 июля 2024, 01:21
Фото: nashgorod.ru
Сегодня, 30 июля в Тюмени ожидается теплая погода, без осадков. Об этом говорят данные синоптиков, опубликованные в сервисе Яндекс.Погода.

Сегодня, 30 июля в Тюмени ожидается теплая погода, без осадков. Об этом говорят данные синоптиков, опубликованные в сервисе Яндекс.Погода.

В полдень температура воздуха прогреется до +19 градусов. В течении дня потеплеет до +21.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Осадков не ожидается.

Ветер будет дуть со скоростью пять метров в секунду. Возможны порывы до 11 метров в секунду.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске 30 июля синоптики прогнозируют дожди в течение дня. Утром и днем ожидается +13…+19, в ночные часы термометры покажут до +14…+16. Скорость ветра составит 2-3,4м/с.

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