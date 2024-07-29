Грозы и туманы: тюменцам опять пророчат непогоду

В Ишиме 29 июля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дожди в первой половине дня. В утренние и дневные часы термометры покажут +14…+19, в темное время суток ожидается до +15…+14. Ветер будет дуть со скоростью 2,7-4,9 м/с.