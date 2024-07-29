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В Тюмени 29 июля будет пасмурно и прохладно

Грозы и туманы: тюменцам опять пророчат непогоду

29 июля 2024, 01:03
Фото: 1MI

В Тюмени 29 июля будет пасмурно и прохладно

Туман, грозы и ливни ожидаются в последний понедельник июля на юге Тюменской области. По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди ожидаются на территории всего региона. Максимальная дневная температура воздуха составит +17…+22, в ночные часы ожидается +9…+13.

В Тюмени 29 июля синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит +11…+18, в темное время суток термометры покажут +13…+15. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:31, закат в 20:58, продолжительность дня 16 часов 27 минут.

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В Тобольске 29 июля ожидаются дожди, грозы в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +13…+18, в ночные часы столбики термометров опустятся до +13…+15. Скорость ветра составит 2-3,5 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:14, закат в 20:53, продолжительность дня 16 часов 39 минут.

В Ишиме 29 июля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дожди в первой половине дня. В утренние и дневные часы термометры покажут +14…+19, в темное время суток ожидается до +15…+14. Ветер будет дуть со скоростью 2,7-4,9 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:21, закат в 20:36, продолжительность дня 16 часов 15 минут.

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